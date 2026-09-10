韓國政府審議派兵霍爾木茲海峽　青瓦台受美伊夾擊深陷兩難

韓國政府正就是否為保障霍爾木茲海峽航行自由向中東派兵，面臨艱難抉擇。儘管青瓦台強調尚未作出決定，但隨着國防部調查團赴阿聯酋實地考察，韓國的派兵討論已進入具體審議階段。美國總統特朗普（Donald Trump）持續施壓要求韓國支援伊朗戰爭，伊朗也警告首爾不要介入，令李在明政府面對更大外交壓力。



正在法國進行國事訪問的李在明星期二（9月8日）在愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行會談。李在明在會後共同會見記者時說，韓法將繼續密切合作，推動霍爾木茲海峽恢復自由航行，並儘快穩定全球產業鏈和供應鏈。雙方還商定積極發掘互利軍工合作項目，並啟動民用核能合作高級別對話。

李在明有關霍爾木茲海峽的表態隨即引發韓國是否已傾向派兵的猜測。青瓦台宣傳溝通首席秘書成耆洪9日緊急劃清界限，強調「政府尚未最終確定方針，正在慎重判斷」，不能把李在明與馬克龍討論航行自由「立即等同於派兵」。

成耆洪說，政府目前正從實務層面慎重研究多種方案，內部討論仍在進行。不過，青瓦台也承認派遣實地調查團是派兵審議過程的一部分。相比此前保持觀望，政府如今開始具體確認駐紮地點和後勤條件，顯示派兵討論已明顯向前推進。

9月9日，韓國首爾有活動人士在美國大使館附近參加抗議活動，反對韓國可能參與霍爾木茲海峽的軍事行動。(Reuters)

韓國國防部日前派調查團前往設有美軍基地的阿聯酋，考察韓國部隊一旦派駐當地可利用的軍事據點、艦艇停泊設施，以及維修和補給等支援條件。調查團預計本周返韓，並將結果提交國家安全保障會議（NSC）。有觀點認為，韓國政府最快可能在17日舉行的NSC常務委員會會議上討論是否派兵。

國家安保室長魏成洛8日也說，韓國已表明願為霍爾木茲海峽穩定作出「實質性貢獻」，並正參與多國軍事合作及外交努力等後續磋商。

特朗普的施壓成為影響韓國審議的重要因素。特朗普自上月16日聲稱李在明拒絕參與伊朗無核化以來，不到一個月已五度點名韓國，上月30日接受霍士新聞採訪時更警告「我會記得」。

儘管韓國國防部否認美方正式提出「11月派兵」的要求，但要求首爾儘快行動的壓力日益明顯。李在明本月赴美出席聯合國大會期間，特朗普是否再次當面施壓也備受關注。

不過，若韓國決定派兵，要在11月實際部署仍有一定難度。海外派兵須經過國務會議審議、總統批准和國會同意，並完成部隊組建、訓練及裝備調動。2004年韓國向伊拉克派遣部隊時，從部隊成立到實際出國就耗時五個多月。

伊朗的反彈也使首爾更加謹慎。伊朗外交部7日已警告韓國克制參與軍事行動，伊朗司法部門首腦也突然取消原定下周訪韓行程。

對李在明政府而言，不回應美國要求可能給韓美同盟增添摩擦，派兵則可能惡化韓伊關係，甚至增加韓國捲入中東衝突的風險。在華盛頓步步催促與伊朗公開警告之間，霍爾木茲派兵正成為李在明政府一項棘手的外交安全考驗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

