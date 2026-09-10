特朗普承諾若共和黨勝選派每位成年人5000美元　被質疑賄選

美國總統特朗普（Donald Trump）9月9日承諾，如果共和黨在今年的中期選舉中保住眾議院和參議院的控制權，將向每位美國成年人發放5000美元（約3.9萬港元）。特朗普希望通過此舉扭轉共和黨在11月選舉前的劣勢，但其承諾則面臨需國會同意、加劇預算赤字，以及涉嫌賄賂買票等爭議問題。



綜合外媒報道，特朗普在德州達拉斯舉行的共和黨中期選舉造勢大會上說：「如果共和黨獲勝，你們也將隨之獲益，並獲得5000美元。這將被稱為『特朗普紅利』（Trump Dividend）。」他將這筆款項比喻為企業向股東發放的紅利，並以此彰顯「我們在經濟方面巨大的實力與成功」。

款項發放須國會批准

儘管特朗普口頭承諾派錢，但這項頗受質疑的承諾預計耗資超過1萬億美元（約7.84萬億港元），並且需經國會批准。

根據美國憲法的撥款條款規定，未經法律授權的撥款，不得從國庫中支取聯邦資金。由美國國會圖書館維護的《憲法註釋》則進一步解釋，除非國會授權該項支出，否則通常不得發放聯邦資金。

這意味着國會必須先通過立法，授權實施該計劃並提供資金，隨後由行政部門進行必要的落實工作。

勢加劇萬億預算赤字

雖然副總統萬斯（JD Vance）似乎試圖收回特朗普的部分提議，暗示這筆紅利不會發給富裕人群，並表示這筆資金可由美國的關稅收入支付，但承諾發放的資金數額預計也已超過其關稅收入。

目前，美國聯邦政府本已面臨巨額赤字。國會預算辦公室（CBO）在8月估計，2026財年前10個月的聯邦預算赤字已達1.8萬億美元（約14.11萬億港元）。而根據截至7月份的信息，CBO預測全年赤字約為2.1萬億美元（約16.47萬億港元）。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

美國目前約有2.45億成年人，如果發給每位成年人5,000美元，總額將達到約1.2萬億美元（約9.41萬億港元），而該計劃將大致相當於政府年度預算缺口的很大一部分。

還有賄選買票

這項承諾也引發人們的指責，認為特朗普正在利用這筆擬議的款項作為中期選舉的政治誘餌。有分析指，這項承諾意在「賄賂」選民支持共和黨，尤其因為特朗普明確將5,000美元的紅利與共和黨保住眾議院和參議院的控制權掛鈎。

共和黨現時在選舉中正處於守勢，試圖在面臨強大逆風的情況下保住其在眾議院的微弱多數席位。特朗普如今並不受歡迎，絕大多數美國人反對伊朗戰爭。就連共和黨原本有望保住的參議院，如今其控制權也充滿了變數。