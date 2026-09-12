油價再破百！美伊戰事難解　賬單越滾越大

撰文：中國新聞網
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時隔一個半月，國際油價再度破百。

9月9日，布倫特原油期貨盤中突破每桶100美元，美國WTI原油每桶超95美元。高盛警告，油價甚至可能衝向每桶120美元。

這一次，主要推手仍是霍爾木茲海峽。9月伊始，美國宣稱摧毀多艘伊朗油輪，伊朗隨即宣佈將再劃航行「禁區」。軍事與經濟博弈交織，美伊僵持之下，風險不斷外溢。加油站裏的油價，就是普通人最先看到的戰火賬單。

9月10日，布蘭特原油價格維持在每桶100美元上方，徘徊在5月以來的最高水準。美伊衝突升級，引發了人們對中東能源供應進一步中斷的擔憂。

第一筆賬，美國自己先付。

美國汽車協會（AAA）的最新數據顯示，9月8日，美國柴油價格創下每加侖5.9美元的歷史新高；汽油均價則升至每加侖4.15美元，較一年前上漲30%。

油價聯動通脹。

美國約九成家庭擁有汽車，約七成上班族獨自駕車通勤，柴油則是卡車、重型建築設備、農機等的燃料。二者成本上升，終將傳導至運輸及食品、建築甚至家庭取暖的價格。

聯儲局9月議息會議在即，市場已開始討論重啟加息。穆迪美國首席經濟學家認為，今年美國國債收益率上行的重要原因之一，就是這場戰事。

千里之外的戰火，將變成美國財政的利息負擔。

美國汽車協會（AAA）的數據顯示，9月7日全美汽油平均價格達到每加侖4.15美元，高於一週前的平均價格4.08美元。（Reuters/資料圖片）

物價這把火，還會燒到選票上。

距11月中期選舉只剩兩個月，路透社與益普索最新民調顯示，美國總統特朗普的支持率已降至33%，為第二任期以來新低；約80%受訪者預計美伊戰事「將會持續很長時間」，生活成本已經成為選民最關注的選舉議題之一。

美國參議院軍事委員會民主黨領袖傑克·里德說得很直白，「(在中東)六個月過去，(美國)一個目標都沒達成。」

里德列了一張清單：政府開戰前聲稱，要在數周內摧毀伊朗核計劃、清除其導彈和無人機力量、瓦解其國防工業……六個月過去，清單上的目標一個沒實現。不僅如此，還有18名美國軍人喪生，700多人受傷，美國的國際地位被「大大削弱」。

美國付不完的賬單，還在向全世界分攤。

2026年9月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）出席在德州達拉斯舉行的共和黨全國中期選舉大會。（Reuters）

先看能源賬。

霍爾木茲海峽航運受限，海灣地區液化天然氣出口受到衝擊，歐洲天然氣價格已飆至2022年底以來最高水平。寒冬將至，歐洲天然氣儲存設施填充率僅為66%，比去年同期還少了約12%。

再看利率賬。

9月以來，衝突再起，國際金價卻震盪下行，美歐日國債遭遇拋售，傳統避險資產承壓。

原因在於，市場給這場戰事的定價，已經從「恐慌」轉向「通脹」。

油價上漲推高通脹預期，進而抬升央行加息預期，債券收益率走高，黃金也受到壓制。

外界普遍預計，歐洲央行9月加息幾乎板上釘釘，日本央行加息預期升温，聯儲局9月加息25個基點的概率也超過六成。

還有貿易賬。

2026年7月31日，伊朗戰爭期間，美軍F/A-18E戰機從航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）的飛行甲板上起飛。（Reuters）

衝突前，霍爾木茲海峽每天有上百艘商船通行，如今這一數字已降至約10艘，創下5個月來的最低紀錄。

商船正在失去「不參戰」的豁免權，軍事與商業的界限變得模糊。

對航運企業而言，風險不再只是航線是否安全，還包括船隻是否會因所屬國家、貨物來源或貿易關係，而成為地緣博弈的籌碼。

一旦商業航運成為衝突雙方相互施加經濟壓力的工具，戰火的影響自然會沿着航線、港口和供應鏈一路傳導。

最後一本，是發展賬。

世界銀行在最新《全球經濟展望》報告中將2026年全球經濟增長預期下調至2.5%。世行指出，伊朗戰事已致能源價格大幅上漲，若能源供應中斷加劇併疊加金融風險，增速可能放緩至1.3%。

四本賬看完，答案已經很清楚：槍炮打不出安全，制裁換不來和平。

對話談判，是給油價降温，更是給世界止血。

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