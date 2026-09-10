英國空管系統故障排除網絡攻擊　政府下令1周內提交調查報告

英國國家空中交通管制局（NATS）9月8日再爆技術故障，兩日內累計近2000架次航班受影響，大量旅客滯留、航企損失慘重。英國首相貝安德（Andy Burnham）的發言人表示，對NATS行政總裁羅爾夫（Martin Rolfe）有信心，但要求他一周內提交調查報告。目前。官方已排除網絡攻擊可能，認定本次故障為飛行數據系統問題。



據路透社報道，雖然故障已修復，但此事已導致周二有約三成航班停飛，周三仍有5%航班取消。瑞安航空（Ryanair）稱取消260個航班，影響4.8萬名乘客，累計損失300萬英鎊（約3188萬港元）。

英國交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）9日召見羅爾夫，要求解釋事件經過。會面後，艾凱迪在議會上表示，此次技術故障並非由網路攻擊引起，「但我不認為這個問題是不可避免的」。

2026年9月8日，英國國家空中交通管制局（NATS）發生重大系統技術故障，連續兩日造成大範圍航班癱瘓，直至9日已累計逾2000架次航班取消，數十萬旅客滯留機場過夜。（Reuters）

雖然政府暫時表態支持管理層，但航業界強烈不滿，批評監管機制存在漏洞。瑞安航空不僅呼籲負責人辭職，還持續追討2023年故障損失。

該故障並非NATS首次發生，曾分別在2023年8月和2025年7月也發生過技術故障，其中2023年的故障造成1億英鎊（約10.6億港元）的損失。