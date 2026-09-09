英國空管系統故障逾2000航班取消　數以十萬旅客滯留機場陷混亂

英國國家空中交通管制局（NATS）9月8日發生重大系統技術故障，連續兩日造成大規模航班癱瘓，直至9日已累計逾2000次航班取消，數以十萬計旅客滯留機場，多人睡地板過夜，行李提取處更是一片淩亂。英國交通大臣艾凱迪（Heidi Alexander）已召見NATS行政總裁羅爾夫（Martin Rolfe），要求解釋事件經過。



據BBC報道，故障導致周二1750個航班取消，周三則有291班。FlightRadar資料顯示，受影響最嚴重的機場是希思路、吉域、曼徹斯特和伯明罕機場，連愛爾蘭機場亦出現航班暫停。

希思路機場9日表示，航班9日會恢復營運，但部份航班可能仍會受到影響，吉域機場也稱恢復營運航班，但完全恢復正常仍需時日。

艾凱迪8日晚上發帖表示：「我正在尋求保證支援航空的系統能夠勝任工作，並吸取此次教訓。」同時，英國外交大臣文立彬（Ed Miliband）直言事件「令人無法接受」。

據報道，本次故障為NATS三年內第三度重大事故，曾分別在2023年2025年也發生過技術故障。部份航空公司痛批系統失效、呼籲徹底改革，質疑管理層能力並要求負責人辭職。

羅爾夫此前道歉並表示將全面調查，並承認解決問題所花費的時間「比預期的要長」。

航空專家斯特里克蘭（John Strickland）評論事件稱，國際航班時刻表非常複雜，一些機組人員工作時間已達上限，且存在飛機與機組人員錯位等問題，後續恢復進度受阻，多地機場預期數日內仍有連鎖延誤與取消問題。