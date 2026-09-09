英國改革黨陷捐款醜聞　警方啟動刑事調查

英國媒體一項臥底調查早前指控英國極右政黨改革黨（Reform UK）違反選舉法，安排一名外國捐助者支付民意調查的費用後，英國警方9月9日表示啟動刑事調查，改革黨稱會全面配合。



倫敦警察廳透過聲明表示「探員已評估所獲得的信息，判斷存在需要展開調查的潛在違法行為。」

改革黨一直否認有任何不當行為，並聲稱自己是被氣候社運人士設局「陷害」，但在風波爆發後，改革黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）的兩名高級幕僚請辭。

2026年9月4日，英國伯明罕舉行的改革黨（Reform UK）大會首日，黨魁法拉奇（Nigel Farage）在講台上發表演說。（Reuters）

據路透社報道，改革黨早前曾在民調中遙遙領先其他政黨，但由於有關其資金來源的指控，其領先優勢有所動搖。

執政工黨較早前致函警方，要求調查潛在的犯罪行為，其中包括涉嫌提議透過英國中間人轉移一筆數額更大的海外捐款。

2026年9月4日，英國伯明罕舉行的改革黨（Reform UK）大會首日，黨魁法拉奇（Nigel Farage，右）向早前遇害的黨員韋黛琴（Ann Widdecombe，左）致敬。（Reuters）

英媒指，有關臥底調查是在改革黨舉行年度大會前夕於英國第四台新聞（Channel 4 News）播出，調查顯示兩位改革黨的高層人士安排美國公司支付超過3萬英鎊（約31.8萬港元），用於改革黨委託進行的三項民調費用。

這種安排可能違反英國有關政治資金的法律，該法律禁止政黨接受外國捐款。