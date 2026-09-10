韓國最貴離婚案｜遊戲公司Smilegate創辦人要分150億身家予前妻

韓國首爾一間法院近日批准了遊戲開發商Smilegate創辦人權赫彬妻子李華珍的離婚申請，並判他須向前妻轉移價值約2.55萬億韓圜（約149.5億港元）的股票及現金，這是韓國有史以來牽涉金額最大的離婚案。



《韓國時報》9月9日報道，首爾家庭法院8日批准了權赫彬李姓妻子的離婚申請。然而，法院駁回了她提出的損害賠償請求。

2023年7月26日，圖為韓國遊戲開發商Smilegate位於韓國城南的辦公大樓。（網絡圖片）

法院裁定夫妻共同財產分割方案為：權赫彬佔65%，李姓前妻佔35%。

權赫彬手上持有價值約7.1萬億韓圜（約416億港元）的Smilegate股份，按照法院判決，他必須將其持有的35%股份轉讓給前妻，待轉讓的股票價值約2.49萬億韓圜（約146億港元）。他還被命令向前妻支付650億韓圜現金（約3.8億港元），這讓和解金總額達到約2.55萬億韓圜（約149.5億港元）。

法院認為，考慮到這對夫婦長期存在的衝突、衝突的加劇以及修復關係的可能性，他們的婚姻已經徹底破裂且無法挽回。法院認定，雙方對婚姻破裂負有同等責任。

法院將Smilegate的股份納入分割財產的範圍。法院考慮到，李華珍在Smilegate娛樂公司成立和發展期間持有該公司股份，並曾擔任董事和行政總裁，而且在很長一段時間內，她主要負責家務和撫養子女。

法院最終認定，這些股份構成夫妻雙方在婚姻期間直接或間接累積的財產。

法院裁定和解金將以股票和現金相結合的方式支付。法院指出，權赫彬的大部份資產是Smilegate旗下非上市公司的股份，這代表如果全部和解金以現金支付，他必須出售部分股份。

法院也表示，轉讓部分股份不會危及權赫彬對公司的控制權。

李華珍獲得這對夫妻未成年子女的監護權。權赫彬被命令每月支付2000萬韓圜（約11.7萬港元）的子女扶養費，探視權不受任何限制。

權赫彬的離婚官司牽涉的金額，超越了韓國財閥SK集團會長崔泰源（Chey Tae-won）與前妻，前總統盧泰愚女兒盧素英的離婚官司。

韓國上訴法院法官7月24日裁定，崔泰源需向其65歲前妻盧素英支付9440億韓圜（約50.5億港元）。