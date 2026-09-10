Anthropic前研究員辭職示警：業界堅信AI可在2030年前滅絕人類

人工智能（AI）巨頭Anthropic公司旗下的三位研究人員警告，開發AI的業界人士真心相信人工智能可以2030年前毀滅人類，其中一位研究人員考克森（Jacob Coxon）已辭職以示抗議。考克森9月9日（周三）在網上發文表示，他辭職是因為Anthropic和他的前雇主OpenAI皆忽視或對AI帶來的威脅處理不當。



Anthropic前研究員在網上發布警世貼文：

據《衛報》報道，考克森在貼文中表示：「這兩家公司（Open AI與Anthropic）都沒有盡到應有的責任。他們正爭相研發能夠自我完善的超級智能（superintelligence），拿我們的生命冒險。」

考克森指出：「開發AI的業界人士真心相信，AI可以在2030年前毀滅全人類。這並非營銷噱頭。事實上，許多高層主管和資深研究人員會在媒體上委婉地表達自己的觀點，使其聽起來合情合理，但我私下聽到的卻是他們表達的恐懼。沒有任何其他人類活動能帶來如此巨大的危險。」

這篇貼文至少引來另外兩位Anthropic員工的回應，他們也同意考克森的悲觀預測。

其中一位是胡賓格（Evan Hubinger），他自稱是Anthropic AI模型對齊部門的負責人，該部門負責確保Anthropic的AI模型能夠與人類目標保持一致。他表示，他的前同事說得「沒錯」，整個行業在應對AI可能帶來的末日威脅方面已經滯後。

另一名Anthropic員工同意考克森的預測：

胡賓格談到：「我們真的非常相信AI可以毀滅全人類！我個人認為，未來十年內，這個可能性將超過10%。我相信Anthropic正盡最大努力，但我們還沒有找到解決超級智能對齊問題的方案，而且目前也沒有明確的進展。」

胡賓格的言論與考克森那些可怕的末日預言不謀而合，而他本人目前仍在Anthropic任職。第二個回應來自Anthropic的「可擴展監督負責人」馬克斯（Samuel Marks），他發表了一篇長篇分析，並強調這是他個人的觀點，而不是他雇主的觀點。

馬克斯寫道：「AI開發者認為他們的科技可能會導致人類滅絕（或類似的糟糕後果），這種情況可能在未來幾年內發生。一般來說，員工級別越高，他們就越擔心。」