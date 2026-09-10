共和黨首次為中期選舉開全國大會　押注特朗普挽救落後選情

美國共和黨在中期選舉逆風中召開全國代表大會，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）佔據焦點，共和黨押注此舉能夠挽救選情。



法新社報道，共和黨星期三（9月9日）在達拉斯美國航空中心召開為期兩天的全國代表大會。這是共和黨首次專門為中期選舉舉辦全國代表大會。

大會既不提名候選人，也不安排正式的黨務議程，因此更像是特朗普的中期選舉競選活動，也被戲稱為「特朗普狂歡節」（Trumpapalooza）。

預計會有超過100名眾議員及候選人出席大會，每晚都安排50多場演講或展示活動。

共和黨內部早已醞釀的辯論，若11月3日的投票結果不如人意，誰將接替特朗普，以及被特朗普重塑的共和黨將走向何方。(Reuters)

特朗普本人也到場為共和黨造勢。他在主旨演講中宣稱：「我們所做的事，在我第一任期內乃至第二任期裏，都從未有過先例。」

共和黨在11月的中期選舉中面臨失去國會至少一院控制權的風險；民調顯示，民主黨選民的投票積極性更高。

儘管特朗普的支持率近期已跌至僅略高於30%的低位，共和黨仍試圖將競選努力與他緊緊捆綁，以此吸引選民支持。熱鬧的會場也幾乎看不到共和黨人對11月中期選舉的焦慮情緒。

共和黨全國委員會主席格魯特斯（Joe Gruters）稱讚特朗普是美國歷史上最偉大的總統，也是「我們這個時代最偉大的共和黨代言人」。

美國共和黨國會議員邁克爾．麥考爾。（資料照片）

他表明：「共和黨人正在帶來自由、機遇、安全和常識。民主黨則被激進的社會主義者掌控，離那些使美國偉大的價值觀越來越遠。」

巨大的場館內裝飾着特朗普的海報，支持者身穿印有他名字、肖像和美國國旗圖案的亮片外套四處走動，還有人戴着標誌性的寬邊牛仔帽。

周邊商品攤位的生意同樣十分紅火，熱銷品包括短袖上衣、馬克杯、海報以及特朗普次子埃里克撰寫的新書《圍困之下》（Under Siege）。

美國國歌奏響，拉開活動序幕，場館內迴蕩着「美國！美國！」的吶喊聲，這是特朗普競選集會上常見的口號。

不過，也有一些共和黨人沒有出席這次意義特殊的大會。南方衛理公會大學政治學教授威爾遜（Matthew Wilson）分析，一些共和黨候選人可能擔心此次大會「更像是特朗普的慶祝會」，而非提升自身勝算的契機。

「特朗普一直以來更看重的是『特朗普品牌』，而不是共和黨。我認為這就是他們不願在此次大會上露面的原因。」

文章獲《聯合早報》授權轉載

