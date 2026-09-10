中國貨櫃船「杜拜塔號」抵英國　成功開啟北極航線夏季常態化航行

此前於8月15日從寧波舟山港出發的中國貨櫃船「杜拜塔號」（Dubai Tower），9月9日（周三）抵達位於英格蘭東北海岸的蒂斯港（Teesport），標誌中國成功開通北極航線夏季常態化航行。



綜合英國《獨立報》（Independent）和《紐約時報》報道，與經由蘇彝士運河或繞行好望角的航線相比，北極航道的距離縮短數千英里，並且可以避開中東衝突地區。且隨着氣候變遷加劇，極地冰層不斷消融，該航道的通行正變得更加便利。

2026年9月9日，中國貨輪「杜拜塔號」（Dubai Tower）抵達位於英格蘭東北海岸的蒂斯港（Teesport）。（Reuters）

據報道，「杜拜塔號」貨櫃船此次裝載1300個貨櫃，內含電動車、電池及其他再生能源設備。這是航運公司Sea Legend計劃於本航季經由北極航線進行的8次航行中的首次航行，該航道可將亞歐航程縮短約兩周。

韓國貨櫃船PanStar Acro號亦在進行類似航線，已啟程前往歐洲，執行韓國首次經由北海航線的商業航行以測試其可行性，並希望藉此將東南部港口釜山打造成為全球海運樞紐。