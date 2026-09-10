美國CBP探員涉持槍性侵4華裔女性　辯稱「遭設局」面臨最高囚終身

美國海關與邊境保護局（CBP）45歲執法人員烏里韋（Luis Uribe）被控多次濫用職權性侵、搶劫四名華裔女性。檢察官9月9日表示，烏里韋面對多項剝奪他人權利及持槍犯罪指控，一旦定罪或面臨最高終身監禁。



據檢方所指，烏里韋涉嫌於2022年6次用其配槍和警徽強行闖入酒店房間，強迫四名從事性工作的華裔受害者與其發生性關係，並搶奪財物，其中一名受害者曾三次遭到侵犯。

案件曝光源於受害女性在華人社區講述有關事件，並私下拍攝嫌疑人照片協助警方鎖定身份。檢方呈上DNA、消費記錄及目擊證詞等證據，以證明其犯罪事實。

圖為45歲的美國海關與邊境保護局（CBP）執法人員烏里韋（Luis Uribe），他被指控多次濫用職權性侵、搶劫四名華裔女性。（網絡圖片）

檢方陳訴案情時怒斥烏里韋，稱他「有責任服務和保護人民，卻搶劫和強姦市民」。

目前，烏里韋面臨10項濫用職權剝奪他人權利的罪名，以及1項在暴力犯罪期間揮舞槍支的罪名。

烏里韋全盤否認犯罪，主張「遭陷害」，其律師辯稱烏里韋確實嫖娼，但所謂受害者因尋求移民幫助未果，刻意設局誣陷，並聲稱烏里韋是一個「完美受害者」，又強調「沒有任何證據」表明烏里韋利用職權作案。