美國紐約市公開911檔案　揭官員明知空氣有毒仍稱安全

美國紐約市政府9月8日公布逾17萬頁從未公開的文件，揭露「911」恐襲後市政府官員早知世貿中心遺址一帶空氣有毒，卻多次向公眾保證可安全呼吸。市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）在記者會宣布有關決定。



美媒報道，馬姆達尼表示：「隨着歲月過去，人命代價不斷增加，每當又一名紐約人被過早奪去性命，我們都在清算911的代價。事隔近25年，死於911相關疾病的人數，已多過事發當日遇難人數。」

文件包括一份關鍵的「哈丁備忘錄」（Harding Memo），顯示時任副市長哈丁（Robert Harding）的團隊已預計，911空氣暴露及缺乏合適安全裝備可能引發數以千計訴訟，並提出限制市政府法律責任的立法選項。

圖為2025年9月11日，特朗普在華盛頓出席911事件24週年悼念活動。（Reuters）

馬姆達尼說：「人們生病，是因為他們信任的領袖撒謊，告訴他們呼吸有毒空氣是安全的。」

長期為救援人員及倖存者爭取透明度的著名主持人斯圖爾特（Jon Stewart）亦有出席。

斯圖爾特形容：「空氣中、地面上、窗台、冷氣機、寵物和衣服上都有毒，而且持續數月。人人都知道。現在很清楚，市政府也知道。」

報道指，文件一直存放於市政府辦公室共68個箱內，去年才被發現，當局選擇在本周五恐襲25周年紀念日前公開。

市方設立可搜尋的網上資料庫，文件可免費查閱及下載，未來數月將陸續新增材料。

2001年9月11日當日近3,000人罹難，但數以千計救援人員及倖存者因長期在現場吸入有毒物質，其後死於癌症及其他疾病。