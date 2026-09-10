中美聯手偵破跨國販毒案　23人落網4人遭起訴

中國公安部和美國聯邦調查局（FBI）聯手偵破一宗跨國販毒案，兩名中國公民及兩名美國公民被起訴，涉嫌將合成毒品由中國運美，液化後滲入紙張，偷運至各地監獄分銷予在押囚犯。



據新華社與Fox 4 News報道，美方5月通報兩名中國公民涉案，其後並在美起訴Adell Willis及Judy Ly兩名美國公民。8月中旬，公安部在河北等地收網，連同Lisa Xing、Zhanwen Song在內共拘21人，檢獲非列管前體化學品。美方指二人將合成阿片類物質、大麻素及興奮劑售予Willis等，運抵美國後液化滲入紙張，送交多間聯邦及州立監獄在押囚犯。

圖為2025年3月4日，在中國山東濟南市拍攝的芬太尼藥瓶和針頭。（Getty Images）

美國得州東區聯邦檢察官康姆斯（Jay R. Combs）指，中國供應商與美分銷商勾結，將致命合成毒品運入美國。聯邦調查局局長帕特爾（Kash Patel）稱會緝捕運毒來美者；緝毒局指，被告從中國輸入前體化學品製芬太尼。

兩名中國公民在得州東區聯邦大陪審團被起訴販毒及洗錢；若罪成各人最高可判終身監禁，最低判囚10年。