有片｜男子調景嶺圖書館借釘書機不果　揚言報警威嚇職員：你因住

公共圖書館是借書的地方，不是文具租借地！有網民近日發文發片表示，有男子於公共圖書館欲借釘書機不果發怒，指罵職員，一度揚言報警，職員和保安未有回應，表現冷靜克制，男子隨後改口稱暫不報警，但威嚇職員「你因住」。



帖文引來熱議，有網民認出事發地點為調景嶺圖書館，直言「咁惡！會唔會又係黑社會㗎，好似麥記嗰個咁！好驚呀」、「call警察幫佢問人借釘書機？」、「咁小事咁嬲，去文具舖買個囉，好平咋嘛」、「香港做服務業好X慘！多一啲體諒，少一啲火爆」。



有網民近日發文發片表示，有男子於公共圖書館欲借釘書機不果發怒，指罵職員，一度揚言報警。（Threads@ltche5）

有網民於Threads發文發片表示，「香港人壓力大到，圖書館借唔到釘書機就要報警」。

男子圖書館借釘書機不果揚言報警

影片見到，樓主當時正借用公共圖書館電腦，目擊1名穿背心短褲、戴鴨舌帽的男子於櫃檯吵鬧，「我打999報警，你整親我呢，入醫院打破傷風針，我報硬你」，見職員和保安未有回應，隨後又改口，「我而家呢刻我唔打，唔打999，你因住」，影片就此完結。

我打999報警……我報硬你 借釘書機不果男子

我而家呢刻我唔打，唔打999，你因住 男子其後改口

1名穿背心短褲、戴鴨舌帽的男子於圖書館櫃檯吵鬧。（Threads@ltche5）

網民齊批評鬧事男子

「冇釘書機就報警，條友onX㗎？」



「咪報囉，到時被人落charge浪費警力就好笑」



「釘書機自己買吧！又唔係貴到負擔唔起」



「文具舖定圖書館呀呢度，做咩要納稅人贊助你用釘書機」



「先生唔好意思請你搞清楚先，話明圖書館，係借書，唔係借釘書機㗎」



「借畀你係人情，唔借畀你係道理啦，仲要老奉咁」



「一時沖昏（頭腦），諗諗下太onX都係唔報警，拎個尾彩算」



男子揚言報警，「我打999報警，你整親我，入醫院打破傷風針，我報硬你」。（Threads@ltche5）

網民戥職員慘讚臨危不亂

「調景嶺圖書館ACO（助理文書主任）？臨危不亂，值得鼓勵」



「條友最尾講嗰3個字已構成恐嚇，館長應挺身而出，報警保護員工」



「個職員真係慘，打份工要受氣，俾佢嚇一嚇，嗰日美好心情就破壞咗，真係平時要對佢哋禮貌啲」



男子見職員和保安未有回應，隨後又改口，「我依家呢刻我唔打，唔打999，你因住」。（Threads@ltche5）

網民列舉公共圖書館不文明行為

「圖書館大把呢啲廢友，嘆冷氣瞓覺又有、洗腳又有、托兒所咁款大聲追逐又有、幫人補習幫到成張枱俾佢霸晒又有……咩人都有」



「好似去咗集中營咁，靜靜地睇下書都唔得，尤其冇品家長任由啲細路周圍跑、周圍叫」



職員和保安表現冷靜克制。（Threads@ltche5）

妨礙圖書館人員有什麼刑罰？

根據香港法例第132AL章《圖書館規例》第43條「故意妨礙圖書館人員或其他人」，任何人不得故意妨礙正在合法地執行職責的圖書館人員，或故意妨礙、騷擾、干擾或煩擾任何其他正在合法地使用圖書館或其內所提供的設施的人，否則即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000港元）及監禁1個月。

（Threads@ltche5）