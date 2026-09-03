中國女遊客疑「瑞士少女峰上打尖」引在場華人不滿　爆中文罵戰

8月25日，一段華人遊客彼此在瑞士雪山上爭吵的視頻，引發了不少關注。



事情發生在瑞士少女峰（Jungfrau）「歐洲之巔」的冰川平台。那裏插著一面瑞士國旗，背後就是連綿雪山，是遊客來到少女峰後幾乎都會拍照留念的熱門打卡位。去過的人都知道，天氣好的時候，等著和國旗合影的遊客很多，排上幾十分鐘並不稀奇。

根據最早在社交媒體上發布視頻的原網友描述，當天他們頂著寒風排了大約半個小時。就在大家依次等待拍照時，兩名華人女遊客走到了國旗旁，其中一人是一位70歲左右的老人。

現場幾名華人年輕人看到後，立即出聲制止，認為兩人沒有排隊。沒想到，這場原本幾句話就可能結束的小爭議，很快變成了一場互不相讓的公開爭吵。

中國女子帶老人打尖引年輕華人遊客不滿爆罵戰：

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視頻中，有年輕人用中文對兩名女士說：

不可以，不要丟臉，大家都這樣，難道大家都插隊？

但兩人並沒有因此退回隊伍。

那位老人走到瑞士國旗旁準備拍照，陪同她的女士則留在旁邊，繼續回應身後的質疑。

當時，國旗旁還有一名其他遊客。看到兩人突然走上前，她趕緊退到一旁，顯得有些不知所措。

排隊的年輕人認為，現場這麼多人都在等，無論年齡多大，都應該遵守先來後到的順序，認為這樣的行為很丟臉。

陪同老人的女士卻不認同這種說法。她表示：

這有什麼丟臉？你們不尊重老年人，這才是丟臉。你們對一個70歲的老年人這樣……

女子一邊說，一邊迅速為站在國旗旁的老人按下快門。有年輕人表示：「你這是道德綁架。」女子聽後更加生氣，反駁道：

我不是道德綁架。尊老愛幼，這是我們中國人的光榮傳統，哪有年輕人不照顧70多歲老年人的？

幾名華人年輕人繼續與她爭執，女子質問道：「瑞士是怎麼教育你們這些孩子的？」說到最後，她的情緒越來越激動，連續對幾名年輕人表示：「我才為你們感到丟臉，我為你們感到丟人。」幾名年輕人的語氣同樣沒有客氣。一名女生笑著喊道：「還在說，你下去吧。」這位女士再次說道：

年輕人，我為你們感到丟臉，多麼冷血啊！

視頻中可以聽到，幾人大聲笑了起來。

值得注意的是，在整個爭吵過程中，那位70歲左右的老人並沒有說話。視頻中可以看到，她幾次伸手拉住同行女士，像是想讓她不要再繼續爭論，趕緊離開現場。

視頻被發到社交媒體後，很快獲得大量轉發。起初，評論區裏的多數聲音都在批評兩名女士。有網友認為，照顧老人當然沒有問題，但應該先禮貌詢問，而不是默認所有排隊的人都必須讓路。也有人表示，如果老人身體不方便，可以由同行者先去排隊，等快輪到時再請老人過來。直接走到隊伍前面，遭到質疑後又用「尊老愛幼」回應，很難讓其他遊客接受。還有網友注意到，同行老人其實一直想把女士拉走，因此整場爭吵未必是老人的本意。

不過，隨著視頻不斷傳播，也有人開始質疑現場幾名年輕人的態度。這些網友認為，拒絕別人插隊是他們的權利，要求所有遊客遵守順序也沒有問題。但從視頻來看，幾名年輕人在制止之後並沒有就此停下，而是持續議論、嘲諷對方。尤其是在老人已經拍完照片、準備離開的情況下，後方仍然不斷傳來評價和笑聲。

有人因此覺得，這已經不只是一次簡單的規則提醒。如果只是想維護排隊秩序，一開始把「請到後面排隊」說清楚就可以了。即使對方沒有聽從，也沒有必要幾個人一起用「倚老賣老」「為老不尊」等話繼續刺激對方。

也有網友認為，陪同老人的女士態度確實強勢，但幾名年輕人臉上和語氣裏的輕蔑同樣十分明顯。

至於誰對誰錯，就留給大家自己判斷吧。只能說，現在出門旅遊遇到的華人是真多。哪怕站在瑞士海拔三千多米的雪山上，就算起了衝突，雙方也不用切換語言，直接用中文開吵。

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