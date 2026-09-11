特朗普長期盟友辭去司法部職務　曾負責調查針對總統陰謀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長期盟友迪吉諾瓦（Joe diGenova）9月10日（周四）辭去美國司法部的職務，他原本負責領導一項旨在查明前執法與情報官員是否密謀反對特朗普的調查。



《衛報》（The Guardian）報道，這一人事變動為針對前政府官員的調查帶來突如其來的動盪。這些官員在過去十年間曾對特朗普展開調查，涉及的問題包括俄羅斯干預2016年總統大選，以及他在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園（Mar-a-Lago）保留機密文件等。

2020年11月19日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的律師朱利安尼（Rudolph Giuliani，左）和Joseph diGenova（中）在共和黨全國委員會舉行新聞發布會，討論針對2020年總統大選結果提起的訴訟。（Getty）

現年81歲的迪吉諾瓦曾在列根（Reagan）政府時期擔任哥倫比亞特區聯邦檢察官。身為特朗普的親密盟友，迪吉諾瓦於4月重返司法部，負責一項旨在查證是否存在針對特朗普之陰謀的調查。

迪吉諾瓦先前曾請求時任美國總檢察長邦迪（Pam Bondi）任命他擔任此職，並曾公開且一再聲稱特朗普是情報界陰謀的受害者。

然而五個月過去後，至今未提出任何指控。而至於未來是否會提出指控，或者已收集到何種證據來支持「調查特朗普的政府官員策劃針對他的陰謀」這一說法，目前尚不清楚。