普京抵印度出席金磚峰會　中東烏克蘭戰事料成焦點

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）9月11日抵達印度德里，準備出席11國金磚國家（BRICS）峰會，中東與烏克蘭戰事及經濟挑戰料成主調。



普京抵達巴拉姆空軍基地（Palam Air Force Station），獲印度外交部國務部長辛格（Kirti Vardhan Singh）迎接；他將分別與伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）及印度總理莫迪（Narendra Modi）會談。中國國家主席習近平也參加這次峰會，為其2019年以來首訪印度。

習近平此行被視為中印關係謹慎融冰最大一步，距喜馬拉雅邊境衝突已六年；近期中印航班、簽證及高層往來復常，但兩國在邊界爭議、貿易逆差及戰略競爭方面仍存猜疑。

金磚2009年成立，現已納伊朗、沙特及阿聯酋；印度周旋於伊朗、以色列與華盛頓之間，並轉向俄羅斯解能源之急。普京去年12月曾訪印，本月於比什凱克與莫迪會面；外長雅伊尚卡（Subrahmanyam Jaishankar）本月訪基輔，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱感謝印度止戰承諾。