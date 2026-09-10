名古屋暴雨刷136年紀錄　鬧市區水淹至膝蓋　沙井噴水高過電線桿

日本名古屋週二遭線狀對流突襲，1小時雨量飆破100毫米，創下1890年有統計以來新高。由於河川水位快速上升，日本氣象廳一度對庄內川發布最高5級氾濫特別警報，超過117萬人收到緊急安全確保命令，暴雨也導致交通大亂，學校和幼稚園也全面停課。



日本名古屋週二遭線狀對流突襲，1小時雨量飆破100毫米，創下1890年有統計以來新高。由於河川水位快速上升，日本氣象廳一度對庄內川發布最高5級氾濫特別警報，超過117萬人收到緊急安全確保命令，暴雨也導致交通大亂，學校和幼稚園也全面停課。

2026年9月8日，日本名古屋市遭遇大暴雨，名古屋市政府晚上發布最高級別的暴雨和洪水緊急警報，網上傳出大量建築物被水淹沒的影片，部份影片可見地下街和地鐵大站榮站入水，另一段影片則可以看見一間健身室外彷如「水簾洞」一般被洪水淹沒。（X@SI_Ghost42，Murahochaaaaan）

名古屋街頭出現驚人畫面，積水從沙井暴衝而出，水柱噴得比電線桿還高。NHK主播在深夜時段語氣急促，一遍又一遍提醒民眾留在室內，強調周圍情況難以確認，其他地方也可能出現同樣的水位上漲，呼籲大家絕對不要靠近河邊，務必待在安全的建築物內。

就在幾個小時前，名古屋才遭遇一場破紀錄暴雨，短短1小時就降下104.5毫米的雨量，刷新當地最高紀錄。市中心鬧區「榮」的道路轉眼變成河流，部分路段水淹到膝蓋，有行人眼看鞋子保不住，乾脆直接脫鞋，一步一步涉水前進。有受困民眾表示，雨下成這樣根本沒辦法騎自行車，已經在原地等了30分鐘，但大雨完全沒有要停的跡象，看來暫時是回不去了。

名古屋街頭出現驚人畫面，積水從沙井暴衝而出。（X@K_Takumi_1221）

名東區的住宅區災情同樣嚴重，甚至有車輛半個車身泡在水裏，就連輪胎、車頭燈都幾乎看不見。NHK主播指出，從名古屋市營公車內部的影像可見，公車外混濁的泥水不斷淹上來，當攝影機轉向車內，可以看到水正從車門縫隙滲入車廂。庄內川的水位也在短時間內暴漲，當局一度發布最高5級氾濫特別警報，名古屋14個區超過117萬人收到緊急安全確保命令。

2026年9月8日，在日本中部城市名古屋，一輛汽車行駛在被暴雨淹沒的道路上。（Reuters）

隔天水勢褪去後，暴雨留下的破壞才真正攤在眼前。NHK記者在十字路口現場觀察，柱子下方的石頭上還留有泥水的痕跡，可想而知當時水位至少淹到了這個高度。大雨也打亂了名古屋的交通，新幹線、地鐵和多條JR路線接連停駛，公車部分班次延誤超過3小時，而市內的學校和幼稚園也因為校舍淹水，臨時全面停課。

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