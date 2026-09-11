也門胡塞武裝攻佔紅海港口城市摩卡　重申曼德海峽航行仍正常

《紐約時報》引述消息人士報道，獲伊朗支持的胡塞武裝9月10日（周四）攻佔紅海沿岸戰略港口城市摩卡市（Mokha）及港口。胡塞武裝發言人同日表示，儘管與沙特支持的政府軍的戰鬥愈演愈烈，但紅海和曼德海峽的航行和國際貿易仍然安全正常。



據摩卡市一名地方官員和一名省政府高級官員稱，胡塞武裝在一次迅速的地面攻勢中，擊退了效忠於沙特支持的也門政府部隊，並奪取了摩卡市及其港口。

摩卡一直是胡塞武裝與也門政府間連日激烈地面戰鬥的焦點。自2014年胡塞武裝奪取也門首都薩那以來，雙方一直處於交戰狀態。此後不久，沙特領導的軍事聯盟發動空襲行動，試圖恢復該政府的統治，使也門陷入了持續十多年的內戰。

2026年9月9日，沙特支持的也門政府軍成員正在與伊朗支持的也門胡塞武裝發生衝突，並用坦克開火。（Reuters）

摩卡距離紅海南端的狹窄海峽——曼德海峽不到50英里。分析人士指出，控制摩卡使胡塞武裝獲得一個更靠近海峽的立足點，而這對該組織而言是一次重大勝利，並可能對全球貿易和石油市場產生影響。

但胡塞武裝發言人Mohammed Abdulsalam在社交平台X上發文稱，也門並未對航運構成威脅，胡塞武裝目前的行動屬於防禦性質，且僅限於先前宣布的目標。他表示，一旦針對也門的攻擊停止且封鎖解除，這些行動就會結束。