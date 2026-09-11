也門胡塞武裝攻佔紅海港口城市摩卡 重申曼德海峽航行仍正常
撰文：張涵語
出版：更新：
《紐約時報》引述消息人士報道，獲伊朗支持的胡塞武裝9月10日（周四）攻佔紅海沿岸戰略港口城市摩卡市（Mokha）及港口。胡塞武裝發言人同日表示，儘管與沙特支持的政府軍的戰鬥愈演愈烈，但紅海和曼德海峽的航行和國際貿易仍然安全正常。
據摩卡市一名地方官員和一名省政府高級官員稱，胡塞武裝在一次迅速的地面攻勢中，擊退了效忠於沙特支持的也門政府部隊，並奪取了摩卡市及其港口。
摩卡一直是胡塞武裝與也門政府間連日激烈地面戰鬥的焦點。自2014年胡塞武裝奪取也門首都薩那以來，雙方一直處於交戰狀態。此後不久，沙特領導的軍事聯盟發動空襲行動，試圖恢復該政府的統治，使也門陷入了持續十多年的內戰。
摩卡距離紅海南端的狹窄海峽——曼德海峽不到50英里。分析人士指出，控制摩卡使胡塞武裝獲得一個更靠近海峽的立足點，而這對該組織而言是一次重大勝利，並可能對全球貿易和石油市場產生影響。
但胡塞武裝發言人Mohammed Abdulsalam在社交平台X上發文稱，也門並未對航運構成威脅，胡塞武裝目前的行動屬於防禦性質，且僅限於先前宣布的目標。他表示，一旦針對也門的攻擊停止且封鎖解除，這些行動就會結束。
也門政府軍連日與胡塞武裝交火 至少117人死亡也門胡塞武裝無人機襲沙特 攻擊奈季蘭機場與沙特阿美設施也門稱紅海貨船遇襲6死10人傷 胡塞武裝認攻擊指船為沙特運軍備也門胡塞武裝襲沙特煉油廠 回應無人機進犯領空