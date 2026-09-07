也門政府軍連日與胡塞武裝交火　至少117人死亡

也門政府軍與胡塞武裝（Houthis）在塔伊茲省（Ta'izz）和荷台達省（Hodeidah）持續交火，於9月6日進入第4天。據雙方醫療方面人士透露，此輪交火已造成至少117人死亡。



圖為2026年8月25日，也門胡塞武裝（Houthis）安全部隊成員參與慶祝先知穆罕默德誕辰的集會。（Reuters）

新華社引述一名隨政府軍在西海岸前線行動的高級醫療官員稱，本輪衝突自3日爆發以來，已有54名政府軍士兵死亡，另有多人受傷。截至目前，戰事仍在升級，暫無緩和跡象。而據荷台達省西部、由胡塞武裝控制的醫院人士透露，此輪交火已造成胡塞武裝至少63人死亡。

此外，有政府軍官員表示，胡塞武裝6日凌晨曾向塔伊茲方向發射3枚彈道導彈，造成正在建設中的塔伊茲大學建築受損，並引發當地居民恐慌。

也門政府軍6日發表聲明稱，與胡塞武裝在塔伊茲省西南部和西部的戰鬥時斷時續，並在一些地方發生激烈交火，給對方造成重創。不過，聲明沒有公布傷亡數字。