日本防衛大臣重申：不排除擁有核動力潛艇

日本防衛大臣小泉進次郎9月11日（周五）重申，日本不排除購買核動力潛艦的可能性。此前幾天，一名美國海軍軍官據報對這項舉措給予了積極評價。



據《日本時報》報道，小泉進次郎在記者會表示：「有關核動力潛艇，我們將繼續考慮，不排除將其作為一種選項。」東京正對其三份關鍵安全文件進行修訂，預計將於今年年底前完成，其中就包括採購核動力潛艇。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗（右）與防衛大臣小泉進次郎（左）出席自衛隊高級指揮官會議上檢閱儀仗隊。（Reuters）

此前，一位不願具名的美國海軍官員向日本和韓國媒體表示，鑑於東京在核能技術方面的專長，東京應考慮採購核動力潛艇。

當被問到核動力潛艦如何融入日本的安全策略時，小泉進次郎提到核動力潛艦的優缺點。他表示，雖然核動力潛艇能夠進行更長的巡邏，而且據說其航速是常規動力潛艇的數倍，但它們的水下噪音更大，造價更高，並且需要專門的保養、修理和操作技術。

日本目前擁有23艘柴電動力攻擊潛艦，但長期以來一直避免選擇造價更高且政治風險更大的核動力潛艦。

圖為2019年3月18日川崎重工向防衛省交付「升龍號」潛艇。（川崎重工官網）

2025年9月，一個專家小組建議東京研發配備「下一代」動力源和遠程導彈垂直發射系統的艦艇，此後，要求東京購買核動力潛艦的呼聲日益高漲。執政自民黨與日本維新會實際上將這一建議寫入了他們2025年10月簽署的聯合執政協議中。

儘管專家小組和聯合執政協議均未直接提道核動力潛艇，但小泉純一郎和其他日本官員在東京尋求提升國防能力的過程中，多次拒絕排除任何有關擁有核動力潛艇的可能性。

2025年11月，小泉進次郎在談到韓國與美國達成的核動力艦艇採購協議時，他提到「周邊所有國家都擁有核潛艇」。

今年6月，日本維新會向政府提交了一份提案，呼籲迅速引進核動力潛艇，理由是中國不斷在太平洋地區擴張海軍力量，此舉再次引發有關核動力潛艇的討論。

2026年9月2日，日本東京，防衛大臣小泉進次郎出席自衛隊高級指揮官會議時發表講話。（Reuters）

美國海軍官員表示，中國海軍正朝着全核動力潛艦艦隊的方向發展，這一重大轉變將為日本發展自身核潛艦提供理據。