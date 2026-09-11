也門局勢升級　胡塞攻佔紅海港口城市島嶼　沙特石油輸出料受打擊

中東局勢持續不穩，也門胡塞武裝（Houthis）攻佔紅海主要港口城市及島嶼，令其加強對關鍵航道曼德海峽（Bab el-Mandeb）的控制。英媒分析指，局勢升級料打擊沙特阿拉伯的石油輸出，可能會進一步影響全球能源供應。



也門胡塞武裝攻佔紅海主要港口城市摩卡（Mokha），又佔領曼德海峽的佩里姆島（Perim Island）後，法媒引述一位不具名的也門政府官員指，胡塞武裝已奪取也門整個紅海沿岸的控制權。

英國廣播公司（BBC）分析指，在最新局勢進展後，胡塞武裝似乎已處於能夠控制曼德海峽航運流量的地位。霍爾木茲海峽目前仍處於關閉狀態，曼德海峽有可能遭遇同樣情況，令外界擔憂。

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz，右方紅圈）基本關閉，位處也門（Yemen）外的曼德海峽（Bab-el-Mandeb Strait，左方紅圈）也面臨危機，外界憂慮進一步打擊全球石油供應，其中沙特阿拉伯（Saudi Arabia）料大受影響（Anadolu via Getty Images）

文章指出，新發展料打擊沙特阿拉伯的石油輸出，面臨更大壓力，沙特阿拉伯的石油產量數據已顯示此前8月產量較7月大幅下降，國際能源總署（IEA）數據顯示，其日產量從824萬桶降至597萬桶，石油輸出國組織（OPEC）公布的數據則顯示，其日產量從814萬桶降至624萬桶。

胡塞武裝同日也在Telegram發文，表明針對沙特阿拉伯船隻，稱除了此前宣布禁止的沙特阿拉伯船隻外，其他航運船隻的海上航行依然安全。