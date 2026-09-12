加沙衝突持續近三年　死亡人數升至逾7萬　外媒：6萬童變孤兒

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社（WAFA）9月10日稱，自2023年10月7日以來，以色列對加沙發動持續的襲擊，已導致當地有超過7.3萬人死亡，另有超過17萬名巴人受傷。Pressenza國際通訊社7月時曾報道，戰爭導致家庭破碎，加沙地帶有超過6萬名兒童成為孤兒。



儘管加沙停火已經於去年10月生效，但襲擊行動並未完全停止。瓦法社10日引述醫療消息人士，自停火生效以來，巴人死亡人數已上升至1359人，另有4571人受傷。

2026年9月2日，加沙城一個安置流離失所者的帳篷營地，巴勒斯坦兒童正在觀看電影。（Reuters）

Pressenza國際通訊社引述巴勒斯坦社會發展部4月公布的數據，顯示加沙有超過64,000名孤兒，其中超過55,000名孤兒失去了雙親或家庭的經濟支柱。

報道指，醫護人員創造了WCNSF（受傷兒童，無親屬倖存）這個縮寫詞來描述那些失去所有家人的兒童，他們往往在奪走其親人生命​​的爆炸中受傷。

2026年9月4日，巴勒斯坦兒童在加沙城一個收容流離失所者的帳篷營地行走。（Reuters）

當地還有大量兒童因不斷流離失所而與父母失散，他們通常在醫院登記為「身份不明」或「無人陪伴兒童」，不少未成年人被發現時身負重傷，被困在廢墟之下。