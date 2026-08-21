歐洲多國領袖促以色列停建加沙定居點　以外長反斥忽略巴極端主義

歐洲七國領袖譴責以色列在約旦河西岸推進大型定居點項目。事緣當局就E1地段逾1,200套住房招標。



據歐洲新聞台（Euronews）8月20日報道，法國、德國、意大利、荷蘭四個歐盟成員國，連同英國、挪威、加拿大發表聯合聲明，指西岸定居者施暴空前、巴勒斯坦經濟受限，促以色列立即撤回計劃。聯合國秘書長稱E1計劃對連貫的巴勒斯坦國構成生存威脅。

2026年8月16日，加沙醫務人員表示，南部汗尤尼斯（Khan Younis）有帳篷營地遭空襲。（Reuters）

比利時外交大臣普雷沃（Maxime Prevot）斥招標不可接受，將嚴重破壞兩國方案。英國外交大臣文立彬（Ed Miliband）亦要求叫停；以色列外長薩阿爾（Gideon Sa'ar）斷然拒絕，反指英方「只責以、忽略巴方極端主義」，揚言以將捍衛自身權利。

E1計劃去年8月獲以色列批准，位耶路撒冷以東約12平方公里，擬建約3,400套住房。以色列非政府組織和平現在（Peace Now）稱招標8月18日發出、10月19日截標，恰在10月27日大選前一周，批政府趁選前推進。