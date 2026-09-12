挪威前國王哈拉爾五世甫下葬　胞姊阿斯特麗德公主離世享年94歲

挪威前國王哈拉爾五世（King Harald V）8月底病逝，終年89歲，當地9月9日舉行喪禮。而在哈拉爾五世下葬後不久，其胞姊阿斯特麗德公主（Princess Astrid）亦於11日離世，享年94歲。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）11日報道，繼承哈拉爾五世的兒子哈康八世（Haakon VIII）發聲明公布阿斯特麗德公主的死訊，形容對方畢身熱心及盡責地代表挪威王室，而且一直關心照顧和包容最弱勢社群的情況。

當局未有披露阿斯特麗德公主的死因，但她的健康在近月惡化，並於3月因為肺炎而需要入院治療。她最後一次現身公開場合是在9日，當時她出席胞弟哈拉爾五世的喪禮。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Stoere）表示，國家將負擔阿斯特麗德公主的下葬費用，全國亦會下半旗致哀。

阿斯特麗德公主是前國王奧拉夫五世（King Olav V）最後在世的子女，其母親瑪爾塔王儲妃（Crown Princess Märtha）1954年離世後，當時22歲的阿斯特麗德就成為第一夫人，協助父親主持王室事務，直到哈拉德1968年與王后宋雅（Queen Sonja）大婚為止。