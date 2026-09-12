馬杜羅妻子以健康為由 要求紐約法院批准保釋
撰文：聯合早報
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遭美國關押的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦的辯護團隊以健康理由，申請暫時釋放第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）。
新華社報道，委內瑞拉執政黨統一社會主義黨周五（9月11日）在社交媒體發布公告說，辯護團隊向美國紐約一家法院提交申請，請求基於「危急的醫療狀況」、憲法原則、安全保證，批准第一夫人暫時獲釋。
公告顯示，弗洛雷斯正經歷「心臟及身體健康狀況的嚴重惡化」，症狀包括嚴重心律失常、心動過速以及符合冠狀動脈缺血特徵的發作症狀。目前關押弗洛雷斯的布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），「缺乏應對她健康狀況所需的環境條件及臨床醫療支持」。辯護團隊還向美國司法部門提供多項保證。
2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜羅及其夫人並將他們帶到美國。馬杜羅被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪」。
據外媒報道，電子法庭記錄顯示，辯護團隊9月2日以馬杜羅作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對他提起的刑事訴訟。
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