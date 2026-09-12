馬杜羅妻子以健康為由　要求紐約法院批准保釋

遭美國關押的委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦的辯護團隊以健康理由，申請暫時釋放第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）。



新華社報道，委內瑞拉執政黨統一社會主義黨周五（9月11日）在社交媒體發布公告說，辯護團隊向美國紐約一家法院提交申請，請求基於「危急的醫療狀況」、憲法原則、安全保證，批准第一夫人暫時獲釋。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）與其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）1月5日現身曼哈頓法庭時，均顯示出受傷跡象。圖為兩人被美軍押解往法庭。（X@mog_russEN）

公告顯示，弗洛雷斯正經歷「心臟及身體健康狀況的嚴重惡化」，症狀包括嚴重心律失常、心動過速以及符合冠狀動脈缺血特徵的發作症狀。目前關押弗洛雷斯的布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），「缺乏應對她健康狀況所需的環境條件及臨床醫療支持」。辯護團隊還向美國司法部門提供多項保證。

2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜羅及其夫人並將他們帶到美國。馬杜羅被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、持有機槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機槍及破壞性裝置陰謀罪」。

2025年12月11日，委內瑞拉總統馬杜羅與第一夫人弗洛雷斯及內政部長卡貝略一同參加紀念聖伊內斯戰役的遊行。（Reuters）

據外媒報道，電子法庭記錄顯示，辯護團隊9月2日以馬杜羅作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對他提起的刑事訴訟。

本文獲《聯合早報》授權轉載

