委內瑞拉富豪出賣馬杜羅 從涉洗錢調查躍升爲美委石油合作中間人
撰文：林嘉敏
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委內瑞拉億萬富豪、北美藍色能源合作夥伴公司（North American Blue Energy Partners，NABEP）的實際控制人Alejandro Betancourt，曾涉嫌挪用委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）資金，遭到美國、瑞士、西班牙調查，但在協助美國逮捕前總統馬杜羅（Nicolás Maduro）後，躍升成爲美委石油合作協議中間人。
據路透社引述知情人士消息報道， Alejandro Betancourt在馬杜羅下台前，曾向美軍提供情報，助力美方封鎖委油輪，推動與臨時政府談判，又在今年1月以來促成逾1.35億桶原油出口，佔委內瑞拉出口總量的一半。
據協議，美國防部五角大樓將收購NABEP35%的股份，享有原油優先採購權（且可以成本價購買20%的原油產量）。
當談及對Alejandro Betancourt的調查時，有美國官員稱相關調查已擱置近十年，其在美國並無法律問題，且石油運營經驗適配合作需求。NABEP的律師亦表示：「多個司法部門進行廣泛調查，尚未對他提起任何訴訟。」
據報道，佛羅里達州聯邦檢察官的調查曾被上級叫停，美方還施壓瑞士撤回對其引渡請求，不過瑞方強調相關調查仍在繼續。
目前，尚不清楚Alejandro Betancourt的身份轉變與調查終止的關聯，外界擔憂這是與特朗普政府合作的交換條件。
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