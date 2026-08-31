馬杜羅囚照首曝光！穿灰色囚服比「V」手勢微笑 向支持者報平安
撰文：中天新聞網
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遭美國拘押的委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolás Maduro），近日透過社群平台發布多張身處美國拘留設施的照片，這是他今年初遭美方逮捕後，首度公開曝光的影像。馬杜羅在貼文中向支持者報平安，強調自己與妻子「依然堅定」，並感謝外界持續聲援。
照片顯示，馬杜羅身穿灰色囚服，在拘留設施內面帶微笑，並比出象徵勝利的V字手勢。他表示，這些照片是送給家人、孫子以及所有關心他的人，希望大家知道他和妻子弗洛雷斯佛洛雷斯（Cilia Flores）都保持堅強，「上帝與我們同在」，並相信委內瑞拉終將迎來重生。
根據報道，這些照片拍攝於今年6月，但直到近日才透過馬杜羅的Telegram社群帳號對外發布，也是他自今年1月遭美國主導行動帶往紐約後，外界首度看到其拘留期間的真實影像。
馬杜羅目前被關押於紐約布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center），並面臨美國檢方提出的毒品販運、販毒恐怖主義（narco-terrorism）、輸入可卡因及槍械等多項聯邦罪名。他與妻子均否認所有指控，預定於2027年6月接受審判。
發布照片時機敏感
外界指出，馬杜羅發布照片的時機，正值美國與委內瑞拉新政府日前達成重大石油合作協議之後，引發外界揣測是否具有政治意涵。不過，美國司法部尚未對照片來源及發布過程發表評論。
自馬杜羅遭拘押以來，外界鮮少掌握其在獄中的生活情況。此次公開照片，不僅成為他被捕後首度對外「現身」，也再次引發支持者與反對者對委內瑞拉政治局勢及未來發展的關注。
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