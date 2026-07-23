馬杜羅夫婦就涉販毒案再出席聆訊　法官確定明年6月1日開審

此前遭美軍擄走的委內瑞拉原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）於當地時間7月22日，抵達美國曼哈頓聯邦法院，再次出席有關其涉販毒案件的聆訊。據21日提交的法庭文件，檢方和馬杜羅的辯護律師提議將審判日期定於2027年6月。法官其後確定，案件將在明年6月1日開審。



路透社報道，法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）於美國東部時間22日中午在曼哈頓聯邦法院主持聆訊，談及案件的後續審理日程。

2026年7月22日，美國紐約市曼哈頓聯邦法院即將就委內瑞拉原總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛雷斯涉販毒案一事舉行聆訊，一名警察在法院外的示威人群附近站崗。（Reuters）

據報道，檢辯雙方提議的審判日期，已獲法官批准確定，雙方此前均表示日程未來或有機會再調整。

另外，文件還提到，馬杜羅方面擬於9月初提出他仍然是主權國家元首享有豁免權，要求駁回案件，但預計不會成功。

2026年3月26日，遭美軍擄走的委內瑞拉原總統馬杜羅（Nicolás Maduro，又譯馬杜洛）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）於美國紐約第二次就毒品指控出庭。（Reuters）

馬杜羅目前面臨毒品恐怖主義和販運可卡因等4項嚴重罪行，但他及其妻子均否認控罪。如果罪名成立，可能面臨終身監禁。