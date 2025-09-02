普京專車罕見換上中國車牌！　「兩個8」惹網民熱議

俄羅斯總統普京赴天津出席2025年上海合作組織峰會之後，轉往北京參加將於9月3日舉行的大閱兵儀式。



他的車隊於2日凌晨抵達北京時，被拍到罕見未掛莫斯科牌照，而是掛着中國的車牌，上面還有2個「8」，引發網民熱議。

普京車隊被拍到罕見未掛莫斯科牌照，而是掛着中國的車牌，上面還有2個「8」，引發熱議。（微博影片截圖）

普京選擇乘車，在1日凌晨1時許從天津出發，在前導車帶領下，車隊經過約1.5小時車程，駛過天安門廣場，正式抵達北京。俄羅斯官媒《今日俄羅斯（RT）》的隨行記者貼出車隊行進的畫面，並發文稱：

總統（普京）抵達北京。

另一名俄羅斯的電視台記者則發布影片稱，普京專車在中國換上的車牌裡有2個「8」，這在中國象徵財富。

據報道，普京專車去其他國家時，通常仍然掛莫斯科牌照，而此次訪問中國罕見掛上了俄羅斯駐北京大使館的車牌。對此，有網民興奮喊：

預示中俄外來合作共發展！

塔斯社報道，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫在接受採訪時表示，俄羅斯領導人普京的奧魯斯專車（俄羅斯國產豪華汽車Aurus Senat系列）上掛中國車牌是在中國出行的常規做法。

俄羅斯《共青團真理報》指出，此前在天津機場舷梯旁迎接普京的總統專車奧魯斯掛的是中國車牌。培斯科夫說：

在中國，奧魯斯專車一直都掛中國牌照，這是常規做法。

