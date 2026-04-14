司局長最貴座駕約70萬元　最多高官用國產車DENZA

政府推動電動車普及化，高官座駕也換上新能源車輛。政府物流服務署透露，21名正副司長及局長的公務車價格介乎約287,200元至698,700元，採用的品牌由德國的寶馬至國產品牌也有，最多高官採用的是國產比亞迪旗下品牌DENZA騰勢，佔11人。



陳紹雄（黃浩謙攝）

選委界立法會議員陳紹雄在特別財委會質詢關注，過去3年3位司長、3位副司長及15位局長使用的專屬公務車類型，例如電動車、混合動力車，其品牌及價格分別為何。以及司局長會否悉數考慮轉用電動車等。

何永賢（資料圖片）

司局長最貴座駕約70萬元

環境保護署署長徐浩光回覆表示， 21名正副司長及局長的公務車價格介乎約287,200元至698,700元。根據現行的政府環保採購守則，除非運作需要上有充分理由，否則新購置的私家車應為電動車。物流署會繼續按上述環保採購守則和政策局的運作需要，在現有車輛到期更換時為司局長採購電動車。

陳茂波（黃浩謙攝）

最多高官用國產車DENZA

政務司司長陳國基目前用寶馬電動私家車，財政司司長陳茂波用Denza騰勢電動多用途車 ，律政司司長林定國用豐田混合動力多用途車。綜觀21名司局長的座駕品牌，最多人用的Denza騰勢，共11人；其次是國產上汽大通，以及日本豐田。

過去3年3位司長、3位副司長及15位局長使用的專屬公務車類型。（立法會文件）

鄧炳強。(梁鵬威攝)

卓永興。(梁鵬威攝)

徐浩光表示政府物流服務署會按政府車輛環保採購守則，並根據各政策局和部門的運作需要和視乎市場上可供應的合適型號，優先考慮購置電動車或較環保的車輛。由於2026-27年度採購車輛的計劃仍在擬備中，因此現階段未能提供相關的具體資料。