華人女子希臘失蹤四個月　警方發現遭撕毀護照碎片

一名譯音于婷（Yu Ting）的50歲華人女子自5月底在希臘失蹤，事發至今接近四個月，當地警方在雅典一個公園內發現其護照的碎片，其後亦在現場發現一袋人骨，現時正調查兩者是否有關。



希臘傳媒《頭條新聞》（Proto Thema）、阿爾巴尼亞媒體《Pamfleti》及新浪網等傳媒9月8日報道，于婷最後一次現身是在今年5月20日，當時她在雅典市中心美國廣場（Amerikis Square，又譯埃米利克斯廣場）附近街頭出沒，但之後就下落不明。

希臘警方與中國及國際刑警聯手調查事件，惟一直未有線索。直到9月6日，有民眾在雅典加拉齊區（Galatsi）一個公園內發現女事主的護照，但它被撕成22塊碎片。調查人員分析後認為，護照似乎遭丟棄和曝曬一段日子。

圖為在希臘雅典失蹤、譯音于婷（Yu Ting）的50歲華人女子。（Proto Thema 圖片）

女事主的希臘籍丈夫Vasilis Karavasilis表示，不明白護照為甚麼遭撕掉丟棄，而非被完全毀掉；而發現護照的公園與女事主電話最後一次顯示訊號的位置相隔約2.5公里，因此仍有一堆疑團尚未解決。

在發現女事主的護照碎片後數小時，當局在約2公里外的位置發現一袋人骨，判斷死亡時間超過數月，目前已送法醫化驗，警方正調查兩者是否有關。

圖為失蹤多時的50歲華人女子、譯音于婷（Yu Ting）的阿爾巴尼亞居留簽證。（Balkanweb.com 截圖）

報道提到，女事主在今年1月中取得阿爾巴尼亞的一年居留簽證，據官方記錄顯示，她有意在當地投資，包括一個與水源有關的計劃。她曾多次前往該國，與當地的地產及投資人士接觸。一名阿爾巴尼亞地產經紀表示，與對方自2022年起合作，雙方向中國投資者展示超過20個物業，但未達成任何交易。

女事主的外母在8月底再被警方問話，主要問及她和女事主其中一次共同前往阿爾巴尼亞出差的原因。Vasilis Karavasilis稱，不清楚警方為何如此重視母親的證詞；他同時提到，妻子失蹤當天，曾向家人表示要前往廣場赴約，但最後卻音訊全無。