韓國濟州張美蘭案　瀆職男警另涉25宗失蹤人口虛假銷案

韓國濟州島一名男警日前因虛報兩名失蹤人士安全，虛假銷案而被捕。濟州島警方9月1日（周二）表示，涉案男警聲稱他這樣做是為了避免增加工作量，並證實他同時涉及另外25宗失蹤人口虛假銷案。



韓聯社引述濟州島警察廳記者會報道，已將一名身份不明的警官（職級為警目）移交檢方，指控其疏忽職守和偽造文件等罪名。

張美蘭失蹤案始末：

濟州島警察廳表示：「該警官稱，由於失踪者均為普通成年人，他因此疏忽大意，為了避免案件移交帶來的麻煩，便謊稱銷案，因為如果案件繼續懸而未決，將會有很多事情需要處理。」

該名警官被指控於今年5月在未確認一名失蹤女性（張美蘭）安全的情況下，銷案並將其資訊從警方失蹤人口檔案系統中刪除。張美蘭的遺體於8月24日在濟州島上被發現。

該名警官還被發現於7月提前為另一宗失蹤人口案件銷案，失蹤者是一名60多歲的男子，遺體於8月22日被發現。

該名警官最初聲稱他曾與失蹤者聯繫，但在警方調查開始後承認撒謊。

濟州警察廳表示，除了上述兩宗案件外，調查人員還在該警官從2025年3月至今年7月，在濟州西部警察署失蹤人口調查組任職期間處理的298宗案件中，發現另外25宗涉嫌虛假銷案的案例。

在這25宗案件中，有10宗案件，該警官涉嫌在未核實失蹤者下落的情況下虛假銷案，雖然所有失蹤者最終都已安全尋獲。

在其餘15宗案件中，雖然失蹤者的下落已得到確認，但警官在填寫諸如交通事故死亡或非自然死亡等原因後刪除了他們的紀錄。