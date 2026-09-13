澤連斯基：願在美國G20峰會晤普京　克里姆林宮稱不可能

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）稱願意在二十國集團（G20）峰會上與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面，但克里姆林宮排除這個可能。



法媒報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周六（9月12日）說：「這不可能。」

他也重申莫斯科方面的要求，即會晤只能在俄羅斯首都舉行。

美國擔任今年G20的輪值主席國，各國領導人峰會定於12月14日至15日舉行，目前尚無關於普京確認出席的消息。

普京已多次拒絕與澤連斯基舉行面對面會談的提議，會談旨在促成結束這場已持續四年多的戰爭。

2026年9月6日，美國總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner）、特使威特科夫（Steve Witkoff）訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面後共同會見記者。（Reuters）

美國正試圖重啟這場停滯的談判，美國談判代表已訪問基輔和莫斯科，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與普京本週也進行電話會談。

美國特使、特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）周五（11日）在基輔舉行的一個安全論壇通過視頻連線說，他希望在「幾週內」宣布結束戰爭談判的「後續步驟」。

澤連斯基周六接受《德國之聲》（Deutsche Walle）訪問時，被問及如果兩名領導人都受邀出席G20是否願意會面，他回應說：「是的，當然。」

他說：「這無關言辭。我將對他說甚麼，或者他想對我說甚麼，都不重要。這並不重要。唯一重要的是結果。結果才最重要。」

美國總統特朗普（Donald Trump）2026年7月8日在北約峰會場邊會晤烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）（Reuters）

今年6月，澤連斯基指出，他在與特朗普通話時提議在美國與普京會面，目前正在等待結果。不過，他稱，普京曾無視在同月於法國舉行的七國集團（G7）峰會上會面的邀請。

澤連斯基宣布計劃於9月下旬與特朗普會面。

澤連斯基也說：「與去年相比，烏克蘭如今在戰場上的實力強大得多……我們認為自己目前處於有利的談判地位。」

基輔官員周六說，針對能源等關鍵領域的襲擊加劇，可能導致烏克蘭今年的國內生產總值（GDP）下滑1.5個百分點，並稱即將到來的冬天將「非常艱難」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

