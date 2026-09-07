美特使訪烏晤澤連斯基　討論冬季援助、戰後保障及冀重啟三方和談

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）特使威特科夫（Steve Witkoff），以及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）繼9月5日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）會面後，6日再赴基輔與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，也是兩人首次訪烏。威特科夫在會後表示，此次會談「令人鼓舞」；澤連斯基也表示，是次會談「非常實質性」。



《基輔郵報》（Kyiv Post）報道，今次會談的重點是制定一項全面的「冬季方案」，內容涵蓋加強防空、保護電網、獲取美國液化天然氣，以及重啟陷入僵局的三方和談。



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於烏克蘭時間下午5時許，美俄結束歷時約3句鐘的會談。澤連斯基與威特科夫、庫什納會見記者。澤連斯基表示，雙方會談「非常實質性」，並指出冬季能源挑戰和長期國防框架是重點議題，「今天我們對冬季以及所有可能出現的挑戰，給予了足夠的重視」。

澤連斯基表示，如果戰爭持續到冬季，「我們將重點依靠『冬季方案』，我今天已與威特科夫、庫什納，以及我們的歐洲盟友詳細討論該方案。我們將重點依靠防空和能源支持，並期待獲得大量且充足的美國液化天然氣供應」。

2026年9月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。（Reuters）

他又稱，希望包括烏克蘭、俄羅斯和美國在內的三方會談能盡快重啟，需要關注俄羅斯的表態。他也提及領土問題，稱仍然在談判桌上，強調如此複雜的決定最終必須在國家領導人層面直接解決。

除了眼前的戰時需求，澤連斯基還概述了關於長期穩定的討論，強調保障措施必須透過專門的「振興計劃」，將軍事防禦與經濟復蘇機制結合起來。「我們談論的不僅是安全保障，還有烏克蘭復蘇和重建的經濟保障」。他還補充說，戰後威懾將取決於維持一支強大的烏克蘭軍隊，並需得到盟國資源的保障。

《基輔郵報》指出，烏克蘭、美國和歐洲盟友已同意在近期舉行會晤，繼續就烏克蘭戰後和平進行討論。 澤連斯基表示，歐洲多國代表參加美、俄當日的會談，「我們一致認為烏克蘭、歐洲和美國將在近期舉行會晤。我不知道會議會在哪裡舉行——在歐洲、美國，或者可能再次在烏克蘭。我們對任何可能性都持開放態度」 。

2026年9月6日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會見美國特使威特科夫（Steve Witkoff）和特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）。（Reuters）

據外媒報道，威特科夫在會談後説，此次會談「務實、很重要，我們感到非常鼓舞」，他表示期待取得更多進展，強調美方尋求通過外交手段解決戰事，而非通過武力手段，又稱對莫斯科和基輔的和平談判感到樂觀。但他也表示，計劃前往挪威和加拿大，討論反彈道導彈武器問題。

庫什納表示，美國正在構建「和平方案」，希望烏克蘭、俄羅斯和美國的三方會談能夠重啟。

據烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）發佈的照片顯示，烏方談判團隊包括總統澤連斯基、人民公僕黨議會黨團主席阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）、總統辦公室主任布達諾夫（Kyrylo Budanov）、對外情報局局長烏梅羅夫（Rustem Umerov），以及總統辦公室第一副主任基斯利察（Sergiy Kyslytsya）。