澤連斯基顧問：繼續戰爭俄烏雙方都將毀滅 基輔面臨能源斷供風險
撰文：韓學敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）的國防技術顧問別斯克列斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）警告，俄烏前線僵持、長程互襲升級，這場戰爭無人能勝，戰後兩國經濟與基建都將被毀。
據英國《衛報》（The Guardian）9月6日報道，別斯克列斯特諾夫形容俄烏戰爭正在陷入僵局，雙方互相打擊這城市與基建，平民風險日增。他建議基輔當局預先撤離平民尤其是老人，憂慮冬季能源供應被切斷。
俄羅斯每月生產逾100枚彈道導彈，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）本週下令準備大規模打擊烏克蘭能源設施。烏方計劃把深入俄境的無人機襲擊由每日約300架增至1,000架，打擊經濟與軍事目標，並以無人機癱瘓俄民航。
俄羅斯8月向烏克蘭發射2,500架噴氣推進見證者（Shahed）無人機，多於7月的1,500架，擬2027年生產約3.6萬架。聯合國統計，烏克蘭7月有437名平民死亡、2,610人受傷，為2022年3月以來最高。
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