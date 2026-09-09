貝森特警告：若在中美AI競爭中失敗　美國沒有明天可言

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9月8日警告稱，若果中國在人工智能競賽中勝出，美國便沒有明天可言。此番言論不僅針對美國國內一些反對建設大型數據中心的聲音，更映射出華盛頓對中國科技進步的焦慮持續升溫。



貝森特表示：「如果中國在這場戰爭中獲勝，（美國）便沒有明天可言，其他一切都將不再重要。」他又講述，屆時即使美國龐大的國防預算亦無法保護國家安全。

2026年9月1日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在記者會上發言。（Reuters）

美媒分析，美方正在擔心中國的開放權重模型對美國同類產品的衝擊，又稱中國許多AI項目在在遠離大城市的北部和西北部人口較少的地區興建，成本相對較低。

同日美國政府機構指認阿里巴巴、DeepSeek等中國AI公司自2024年底起，通過數億次交流或請求，提取數十億token的美國前沿AI模型資料，涉及Claude、Gemini等系統，並暗示行動「獲中國政府知情」。

據路透社報道，中美擬於9月中旬就AI安全風險展開磋商，時間恰逢中國國家主席習近平9月24日與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤前夕。