英國改革黨再陷捐款醜聞　遭臥底調查踢爆　黨魁法拉奇2幕僚辭職

英國極右政黨改革黨（Reform UK）9月4日（周五）宣布，其黨魁法拉奇（Nigel Farage）的兩名高級幕僚已請辭。此前，英國媒體一項臥底調查指控該黨違反選舉法，安排一名外國捐助者支付民意調查的費用。



據路透社報道，改革黨早前曾在民調中遙遙領先其他政黨，但由於有關其資金來源的指控，其領先優勢有所動搖。改革黨一直否認有任何不當行為，並聲稱自己是被氣候社運人士設局「陷害」。

2026年9月4日，英國伯明罕舉行的改革黨（Reform UK）大會首日，黨魁法拉奇（Nigel Farage）在講台上發表演說。（Reuters）

執政工黨已致函警方，要求調查潛在的犯罪行為，其中包括涉嫌提議透過英國中間人轉移一筆數額更大的海外捐款。

報道指，這項調查在改革黨舉行年度大會前夕，在英國第四台新聞（Channel 4 News）播出。調查顯示，兩位改革黨的高層人士安排美國公司支付超過3萬英鎊（約31.8萬港元），用於改革黨委託進行的三項民調費用。

報道提到，這種安排可能違反英國有關政治資金的法律，該法律禁止政黨接受外國捐款。

一個名為「Verbatim」的調查小組偽裝成與英國有聯繫的美國富裕金主，聲稱他們花了一年時間與改革黨高層官員就潛在的捐款事宜進行交談，最終更與法拉奇共進午餐。

英國第四台新聞表示，「Verbatim」是一個由氣候報道中心記者創立的獨立組織，但他們已核實了「Verbatim」的調查結果，其中包括秘密拍攝的會議錄影。

法拉奇向LBC電台堅稱：「改革黨並沒有違反任何法律。該黨沒有接受任何不正當的資金或其他類似的東西。」

改革黨已宣布展開內部調查，並表示在臥底拍攝中出現的兩位黨內高層，政策主管奧爾（James Orr）與法拉奇的得力幕僚朱克斯（Dan Jukes）已辭職。

法拉奇9月4日表示，兩位幕僚都「說了一些不該說的話」，涉及據稱來自美國的捐款，但該黨並未接受任何此類捐款，兩人是「中了圈套」（entrapped）。

2026年9月4日，英國伯明罕舉行的改革黨（Reform UK）大會首日，黨魁法拉奇（Nigel Farage，右）向早前遇害的黨員韋黛琴（Ann Widdecombe，左）致敬。（Reuters）

62歲的法拉奇，目前正因2024年收受加密貨幣億萬富翁Christopher Harbone 500萬英鎊（約5296萬港元）的捐款而接受國會調查。他否認有任何不當行為。