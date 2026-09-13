莫迪警告地緣政治與氣候危機影響加劇　籲南方國家加強合作

金磚國家領導人第十八次峰會9月13日（周日）在新德里結束。輪值主辦國印度總理莫迪（Narendra Modi）在會議上警告，地緣政治緊張局勢加劇、供應鏈中斷和氣候危機正日益影響全球民眾，並呼籲加強「全球南方」國家間的合作與支持。他還警告，「技術和關鍵礦產的武器化」可能會阻礙全球發展與共同繁榮。



莫迪與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）以及伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）等成員國領導人在聯合聲明中表示：「世界範圍內的衝突與緊張局勢不斷增加，這對普通民眾的生活產生日益嚴重且深遠的影響。」

金磚國家領導人第十八次會晤2026年9月12日在印度新德里舉行，中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）一同植樹，象徵金磚國家團結合作。（Reuters）

莫迪指：「疫情、氣候災害和供應鏈中斷表明，在當今相互關聯的世界中，沒有任何危機只局限於單一地區。」他宣布，金磚國家已同意建立傳染性疾病綜合預警系統，旨在加強應對未來疫情爆發的準備能力。

金磚國家重申支持多極世界秩序，支持聯合國、世界銀行及國際貨幣基金組織等全球金融機構進行改革。各國領導人反對單方面製裁和強制性經濟措施，批評未經聯合國授權的制裁，以及不斷增加的關稅和非關稅壁壘，指出這些措施破壞全球貿易和供應鏈。