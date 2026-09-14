日本沖繩縣知事選舉　保守派古謝玄太當選

日本沖繩縣知事選舉9月13日舉行，據日本放送協會（NHK）、共同社等報道，獲自民黨等政黨支持、支持美軍普天間基地搬遷至名護市邊野古的那霸市前副市長古謝玄太（Genta Koja）確定當選。



新華社報道，此次選舉被日本媒體普遍稱為「保守與革新的對決」，在日本國內受到較高關注。此次共有6人參選，但輿論關注主要集中在42歲的古謝玄太，以及66歲的現任沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki）身上。古謝獲得自民黨、日本維新會、國民民主黨、參政黨等保守勢力支持，玉城則獲得立憲民主黨、日本共產黨、社民黨等革新勢力支持。

日本現任沖繩縣知事玉城丹尼（Denny Tamaki，右）與由首相高市早苗執政聯盟所支持的前那霸市副市長古謝玄太（Genta Koja，左）。（影片截圖）

美軍基地搬遷是此次選舉焦點議題之一。據日本《每日新聞》報道，玉城反對把美國海軍陸戰隊普天間航空基地從宜野灣市區搬遷至名護市邊野古地區，主張日本政府不應在西南諸島進一步加強自衛隊部署，並反對日美聯合軍事演習。古謝則支持現行搬遷計劃，並主張加強與日本中央政府的協調合作。

新華社指出，2014年當選沖繩縣知事的翁長雄志，明確反對美軍基地搬至邊野古，其繼任者玉城延續這一立場。

日媒分析認為，隨着此次古謝當選，意味着沖繩縣政府時隔12年後，將轉向支持美軍基地搬至邊野古。日本政府今後將繼續推進相關計劃，並在其以所謂「應對危機」為名推進的西南諸島軍事化過程中，讓沖繩承擔更重要角色。