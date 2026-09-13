曾靖國神社噴漆撒尿　內地打假網紅｢鐵頭｣敲詐勒索　杭州判監8年

曾於日本靖國神社石柱噴漆塗鴉及撒尿、隨後遭日方通緝的內地「打假」網紅「鐵頭」（本名董光明），因涉及敲詐勒索及尋釁滋事等罪，日前在浙江省杭州市濱江區人民法院一審宣判。法院認定董光明等6人具有「惡勢力組織」特徵，數罪併罰，判處董光明有期徒刑8年，並處罰金13萬元人民幣。



據《長沙晚報》報道，杭州市濱江區人民法院於9月11日對該案進行一審宣判。法院審理認定，董光明團伙長期假借「職業打假」名義，以曝光商家「黑料」相威脅，對全國多家企業、商家及帶貨主播實施敲詐勒索與尋釁滋事等違法犯罪活動，社會影響惡劣。同案其餘5名被告分別被判處9個月15日至13年6個月不等的有期徒刑。

網紅「鐵頭」（本名董光明）曾放言要幹倒「彩虹星球」。

網紅鐵頭在靖國神社石柱噴漆塗鴉及撒尿、隨後遭日方通緝。

受害者旁聽聽見辱罵法庭 感嘆「終於把他送進去了」

作為前來旁聽宣判的唯一受害者，彩虹星球創始人王來庫在接受《新黃河》採訪時表示，「3年的艱難維權，終於把他送進去了。」王來庫回憶，宣判結束後，他在離開法庭過通道時，聽見該團伙大聲辱罵法庭與法官，「聽聲音我感覺罵人者是他（董光明）。」

王來庫透露，雙方最早於2023年9月交手，當時董光明購買其公司的鹽田蝦商品後，突然連續發布影片並開近百場直播，辱罵彩虹星球員工是「臭魚爛蝦」，甚至煽動粉絲衝擊直播間、大批量惡意下單後集中退款，致使直播間數次停播。董光明還數次帶人前往公司門前鬧事，囂張叫囂「進去又能怎麼樣」。

受害者彩虹星球創始人王來庫。

受害者彩虹星球創始人王來庫。

王來庫回憶，董光明帶人闖入公司時曾直言：「如果你們是20萬粉絲，我就不來了。但你是200萬粉絲，你就是我的金山銀山。」王來庫表示，公司因其尋釁滋事行為直接損失達數千萬元人民幣，更有近200名員工離職。

為此，彩虹星球展開民事刑事的雙重維權。民事方面，杭州網際網路法院於2024年8月判決董光明構成名譽權侵權，須公開道歉並賠償；杭州市中級人民法院於2025年1月二審維持原判。刑事方面，杭州市公安局濱江區分局於2024年8月立案偵查，揭露董光明等人曾以爆黑料威脅某帶貨主播、索要數百克黃金並收取大額錢款的罪行，隨後將其依法採取強制措施。

曾自曝嫖娼遭全網封禁 靖國神社鬧事未挽流量

現年約39歲的董光明自2023年3月起以「鐵頭懲惡揚善」為名製作打假影片，曾因揭露三亞海鮮市場「五兩秤」、老年保健品陷阱及舉報補課等事件走紅，在抖音等平台累積超過500萬粉絲。

然而，董光明於2024年1月在直播中自曝曾在四川成都花費1800元人民幣嫖娼，並揚言「已過追訴期」，引發大量網民舉報。據《澎湃新聞》當時報道，其微博、抖音、快手等平台帳號隨後均遭全網封禁。

為重新博取關注，董光明於2024年5月31日晚間，夥同25歲中國籍男子許來玉及長期居住日本的29歲中國籍男子姜卓君，在東京靖國神社入口處的石柱上塗鴉紅漆「Toilet」字樣並脫褲撒尿，隨後於次日搭機逃回上海。

事後，日本警視廳公安部對董光明及許來玉發出逮捕令，同案的姜卓君則在日本被捕，被東京地檢署以涉嫌毀損財物、不尊敬禮拜場所等罪名起訴，最終遭東京地方法院判處有期徒刑8個月。

儘管董光明試圖藉靖國神社事件炒作流量，但未能如願，最終因涉嫌敲詐勒索與尋釁滋事落入法網。彩虹星球代理律師周兆成指出，本案判決徹底劃清了正當輿論監督與惡意碰瓷牟利之間的法律紅線，表明私力救濟不能替代公權力執法，流量絕非違法的擋箭牌。