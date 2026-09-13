卡尼反制特朗普關稅　加拿大美國內鬨　共和黨中期選舉勢危｜有片

美國中期選舉距離現在不足兩個月，當民主、共和兩黨都聚焦在選舉之際，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）偏偏扮演「搞局者」，貿然升級與加拿大間的貿易戰。他除了加徵關稅外，還涉及禁止特定加拿大商品進口，惹來加拿大總理卡尼（Mark Carney）政府反制。不過在一場互相報復的貿易戰中，兩人在國內外獲得的迴響卻大不相同。這對北美百年鄰邦，民間關係友好。

這次兩個政府升級關稅戰「互砍」，令加拿大人難得團結，甚至有美國人站在加拿大那邊，支持卡尼還擊。但是對於美國，特別是共和黨候選人，這場貿易戰為何會是伊朗戰爭後另一場禍端呢？



美加重燃貿易戰：

美加談判破裂

美加貿易談判密集磋商數周後於8月21日宣告破裂。卡尼翌日正式宣布暫停與美國的貿易談判。他解釋稱華府提出的條款，不僅會摧毀包括汽車鋼鐵在內的加拿大行業，還試圖限制加方與其他國家達成貿易協議，甚至限制加拿大推廣及保護其國內法語和法國文化的能力。

2026年8月22日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在首都渥太華向新聞媒體發表講話。（Reuters）

加拿大負責談判的諮詢委員會成員透露，雙方原本已就潛在協議達成共識，但後來加拿大代表發現，協議文本與之前討論內容根本不符。

美國最初同意將汽車關稅由25%降至15%，但在最後期限前竟然宣布計劃將北美利潤最高的車型：中型及重型農夫車排除在外。

卡尼後來形容農夫車被排除在清單外是重大改變。美國自9月8日起正式對約200億美元的加拿大進口商品加徵50%新關稅。

加拿大隨後發動「一比一」對等報復，根據美國對加拿大的關稅清單對金額達278億加元的美國進口產品，加徵介乎15%至50%的關稅。另外加拿大十個省份中，有八個繼續限制或禁止銷售美國酒類飲品。

特朗普政府後來進一步升級，宣布於8月29日起禁止自加拿大進口某些乳製品、電單車及酒精飲料。乳製品進口禁令涵蓋了八種不同類型的乳清蛋白及部分糖蜜製品。而電單車進口禁令則包括排氣量較大的電單車及輕型電單車。

2016年4月25日，在美國華盛頓州與加拿大卑詩省（British Columbia）的美加邊境，美國國旗與加拿大國旗在飄揚。（Getty）

美國對加拿大酒類進口的限制範圍相對廣泛，包括以麥芽釀造的啤酒、部分葡萄酒以及威士忌、伏特加等烈酒。

美國個別州份遭重創 特朗普選舉前懸崖勒馬？

從宏觀經濟角度來看，加拿大的貿易高度依賴美國，70%的加拿大出口均運往美國。但這次受關稅或禁令影響的商品，只佔兩國貿易總額的一小部分，對整體經濟影響不大。但這不代表關稅或進口禁令不會對美加特定地區、行業或規模較小的企業造成實質損害。

由於美國中期選舉臨近，不少面臨選舉壓力的共和黨參議員，均公開反對特朗普對加拿大發動貿易戰。

多項民調顯示，民主黨此前已被預測很有機會重奪眾議院控制權，而共和黨維持參議院控制權的優勢亦逐漸縮窄。

美國選舉網站「決策台總部」，預測民主黨人淨增四個席位，奪取參議院控制權的機會略高於50%。而該網站7月時仍預測共和黨有60%機會保住控制權。

2025年9月19日，美國華盛頓特區國會山，美國眾議院就一項臨時支出法案進行投票，以避免政府出現部份停擺。圖為美國國會大樓的圓頂。（Reuters）

現在數場關鍵的參議院選戰，均涉及與加拿大有緊密關係的美國州份。除了早就受汽車關稅影響的密歇根州（Michigan）之外，新一輪關稅戰還特別影響到緬因州（Maine）、堪薩斯州（Kansas）及德州（Texas）等地。

加拿大是緬因州最大的貿易與投資夥伴。緬因州有40%商品出口至加拿大。貿易戰升級對該州造成不容忽視的影響。

雖然加拿大撤回了原本影響最大價值約11億美元的魚類及海鮮關稅，但木材與紙漿關稅依然留在清單中，嚴重影響緬因州的伐木及林產品行業。

雖然主要出口商品之一的原木不在關稅範圍內，但另一項重要出口商品紙張則被加徵50%關稅。諷刺的是最大的傷害，反而來自美國對加拿大的關稅。

由於緬因州大部分承包商均在加拿大購買重型貨車以及伐木設備。隨著相關設備或用於伐木設備的鋼鐵與電子產品受關稅影響，不少項目已經流產，嚴重打擊伐木工人的生計。

正面臨選舉壓力的緬因州共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）表態，批評特朗普政府嚴重低估了貿易戰對當地家庭及小型製造商的影響。

2025年2月19日，圖為美國共和黨參議員柯林斯（Susan Collins，左）與共和黨參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski，右）在國會山莊開會時交談。（Reuters）

她一針見血地指出問題所在，指政府將此問題當成宏觀議題。但美加貿易戰對像緬因州這樣的小州份影響極大。

至於德州，當地與加拿大的雙邊貿易量為全美第二大，每年向加拿大出口總額高達346億美元的貨物，涵蓋原油、塑膠、電腦、貨車及智能手機等產品，其中智慧型手機將被加徵50%關稅。

另外加拿大每年生產價值20億美元的烈酒中，大約有一半出口至美國。但隨著特朗普的酒類進口禁令生效，當地隨處可見加拿大威士忌的景象，可能不復存在。

代表加拿大蒸餾烈酒產業的全國組織Spirits Canada負責人布里克表示，加拿大在德州售出的皇冠威士忌比在全加拿大的銷量還要多。其他州雖然不是在此次貿易戰中受最大或最直接衝擊，但也受到特朗普後續行動的影響。

特朗普在貿易戰升溫後，威脅禁止加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）在美國銷售飛機。若他落實這個威脅，龐巴迪美國總部所在地，同時被譽為世界航空之都的堪薩斯州威奇塔市（Wichita），航天製造業將受到重創。

圖為2024年5月1日，加拿大公務機製造商龐巴迪（Bombardier）位於安大略省的廠房。（Reuters）

特朗普的盟友堪薩斯州參議員馬歇爾（Roger Marshall）也批評有關言論，認為這樣做會令威奇塔市數以千計的工作崗位面臨風險，並指已將相關問題向總統反映。

面對反對聲音加上中期選舉臨近，特朗普其實已作出部分讓步。他宣布進口禁令當天，豁免了對部分加拿大進口產品加徵50%的關稅，包括道路用鹽、水泥等北方州份需要進口的必需品。

另外與威斯康辛州（Wisconsin）、艾奧瓦州（Iowa）製造商相關的釣魚竿零件、精煉鉛電氣開關設備及紙製品均獲得豁免。

美媒Politico分析稱，最新的關稅豁免代表特朗普實際上已承認，美加貿易戰可能會在11月中期大選前成為他的政治包袱，所以試圖減輕這場貿易戰對各州，尤其是選舉搖擺州份的經濟影響。

不過小修小補似乎難以改變大局，益普索民調顯示，近70%美國人認為即使許多要求無法滿足，美國也應對與加拿大達成妥協保持開放態度。另外約46%的受訪者認為美國應為貿易戰承擔更多責任。

雖然特朗普不斷批評加拿大佔便宜，又將安大略湖（Lake Ontario）改名為美國湖（Lake America），以鼓動民眾情緒，但他個人支持度不升反跌最新民調已跌至約33%。

2026年8月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在社交平台發布圖片，顯示「安大略湖」(Lake Ontario)被改名為「美國湖」(Lake America)。（Reuters）

更慘的是共和黨選情也受到拖累。據美媒民調，堪薩斯州選情由共和黨領先轉為旗鼓相當。

密歇根州民主黨參議員候選人薩依德（Abdul El-Sayed）以及緬因州民主黨參議員候選人杰克遜（Troy Jackson）均在各自的競選中輕微領先。

德州民主黨候選人塔拉里科（James Talarico）則在大多數民調中，微微領先醜聞纏身的對手帕克斯頓（Ken Paxton）而上一次有民主黨候選人在德州贏得參議院席位已要追溯到1988年。

卡尼不止是「民族英雄」？

2026年8月25日，圖為加拿大總理卡尼（Mark Carney，左）與美國總統特朗普（Donald Trump，右）。

與美國一樣，加拿大經濟也有部分產業，特別容易受到貿易戰影響。

代表全國逾10萬家中小企的加拿大獨立企業聯合會主席凱利指出，這輪美加貿易戰與此前主要涉及大宗商品及汽車產業不同。這次關稅範圍廣泛，洗衣機家具等家庭用品均不例外，波及大量中小型零售商。

不過加拿大大部分人均支持卡尼強硬反擊。益普索為加媒環球新聞（Globe and Mail）進行的一項民調顯示，63%的加拿大受訪者認為，即使會導致更高的生活成本及失業，加拿大退出談判依然是正確選擇。另外有73%的人贊成對美國加徵報復關稅。

這場貿易戰使加拿大人近年罕見地團結。卡尼隨後發表講話時還特別提起一段加拿大抗美歷史。

與特朗普的情況相反，卡尼政府及其本人的支持率在貿易戰爆發後，分別上升至53%及56%。反對率兩者均不足三成。

民調機構分析，卡尼的政治地位，很大程度上取決於加拿大人如何評價他處理美加關係的方式。事實上卡尼的影響力不僅限於加拿大人如何看待，還關乎國際社會的看法。

2026年1月21日，瑞士達沃斯，美國總統特朗普（Donald Trump，左）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）2026年1月20日，瑞士達沃斯，加拿大總理卡尼（Mark Carney，右）出席第56屆世界經濟論壇（WEF）年會時發表講話。（Reuters）

他在今年1月發表「中等強國團結論」後，已逐漸成為全球反對特朗普的代言人。全世界接下來都會關注局勢發展。

彭博社引述知情人士透露，歐盟與加拿大正努力建立一種全新的關係，來抵抗美國的強權。

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）預計將於9月16日發表歐盟國情咨文時宣布相關計劃，卡尼屆時也會出席，並將於次日在歐洲議會發表演說。

若卡尼的強硬策略能迫使特朗普因國內壓力而罷手，那麼「加拿大模式」將來或許能成為各國抵制特朗普政府貿易政策的模板。

即使加拿大最終以失敗收場，其遭遇也提醒了西方世界，特朗普政府乃至美國對其他國家的霸權不分陣營，必須早作準備。