蘇格蘭威爾斯及北愛首長簽署歷史性備忘錄　揚言西敏寺時代結束

英國蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭三地獨立派領袖周一（9月14日）在威爾斯首府卡迪夫會面，簽署一份涵蓋獨立、經濟、能源及對歐關係的諒解備忘錄，揚言「西敏寺時代即將終結」，警告英國政府為憲制變革做準備。



蘇格蘭民族黨領袖施榮禮（John Swinney）、北愛爾蘭首席部長敖美雪（Michelle O'Neill）和威爾斯首席大臣、威爾斯黨（Plaid Cymru）領袖葉耀華（Rhun ap Iorwerth，又譯伊奧沃斯）在備忘錄中表示：「任何西敏寺政府都沒有權利阻礙民主，或破壞人民決定自己未來的原則。」

施榮禮與敖美雪公開爭取獨立公投，而葉耀華則暫不設定公投時程，僅規劃啟動全國對話。

2026年8月27日，英國首相貝安德（Andy Burnham）訪問北愛爾蘭，與北愛爾蘭首席部長敖美雪（左，Michelle O'Neill，又譯歐尼爾）和副部長彭傑利（右，Emma Little Pengelly）會面。（Reuters）

此次聯合行動為英國上世紀90年代權力下放以來首見。施榮禮當日表示：「蘇格蘭、威爾斯和愛爾蘭人民享有自決權。他們有權決定自己的未來。」敖美雪則稱：「西敏寺從未並沒有為北方、蘇格蘭或威爾斯的人民服務」。不過，北愛爾蘭副部長彭傑利（右，Emma Little Pengelly）批評了敖美雪出席此次會談。

據英國廣播公司（BBC）報道，三位領袖將於下月與首相貝安德（Andy Burnham）舉行會談。