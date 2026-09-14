英國爆解體危機　3地獨立派領袖會晤簽署聯合聲明　最壞結果曝光

撰文：外來內容
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2026年9月，威爾斯首府卡迪夫（Cardiff）成為英國憲制史上一個可能載入史冊的地點。蘇格蘭首席大臣、蘇格蘭民族黨領袖施榮禮（John Swinney，又譯斯溫尼），威爾斯首席大臣、威爾斯黨（Plaid Cymru）領袖葉耀華（Rhun ap Iorwerth，又譯伊奧沃斯），以及北愛爾蘭首席部長、新芬黨副主席敖美雪（Michelle O'Neill，又譯歐尼爾），將以黨領袖身份在此簽署一份聯合諒解備忘錄。新芬黨主席、愛爾蘭議會反對黨領袖麥克唐納（Mary Lou McDonald）也將到場站台。這份備忘錄覆蓋經濟、能源、歐洲事務與自決權四個領域，核心訴求只有一句話：三地有權通過民主方式決定自己的憲制未來。

具體政治路線圖清晰而大膽：蘇格蘭和威爾斯獨立，以新成員國身份加入歐盟；北愛爾蘭與愛爾蘭共和國合併，作為統一愛爾蘭的一部分留在歐盟。自1707年《聯合法案》（Act of Union 1707）使英格蘭與蘇格蘭正式合併、大不列顛王國成型以來，這是第一次三個權力下放地區的執政者同時由主張分離的政黨掌控。這一局面本身，已足以讓聯合王國的存續問題從邊緣議題躍升為現實政治危機。

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聯合王國的歷史根基並不像其表面呈現的那樣堅不可摧。1707年的聯合更多是政治與經濟計算的結果，而非純粹的民族情感融合。1801年愛爾蘭併入後，聯合王國的版圖最終定型，但北愛爾蘭問題始終是未癒合的傷口。1990年代末的權力下放改革，本意是通過有限自治來化解分離壓力，結果卻強化了地方認同與機構能力。蘇格蘭議會、威爾斯議會和北愛爾蘭議會的存在，使地方政黨得以在日常治理中積累權威，並持續培養「我們vs西敏寺」的敘事。如今，這些機構的掌舵者第一次全部是分離主義者，權力下放制度反而成為推動進一步分離的平台。

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備忘錄的簽署發生在特定政治窗口期。近年蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的選舉結果，使親獨立力量同時掌握三地行政主導權。蘇格蘭民族黨長期主導蘇格蘭政治，威爾斯黨在近期選舉中成為最大黨並組建政府，新芬黨則在北愛爾蘭權力分享安排中佔據首席部長職位。三位領導人雖以黨領袖而非政府首腦身份簽署文件，但其象徵意義和協調能力不容低估。備忘錄強調在經濟、能源和歐洲事務上的合作，實質是在為可能的後聯合王國時代預作鋪墊：共享對歐盟的政治取向，協調能源與貿易政策，並共同向倫敦施壓要求承認自決權。

這一幕很容易讓人聯想到蘇聯解體。1991年蘇聯的崩潰，並非單一事件，而是長期離心力積累與中央權威削弱的結果。各加盟共和國的民族精英、經濟困境、意識形態真空以及戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev，又譯戈巴卓夫）改革帶來的失控開放，共同促成了從聯盟到獨立國家的轉變。聯合王國當然不是蘇聯：它沒有共產主義的意識形態外殼，沒有同等程度的經濟崩潰，也沒有大規模的民族清洗歷史。英國是高度發達的議會民主制國家，法治傳統深厚，脫歐後的調整雖艱難但遠未到制度性崩潰的地步。然而，結構性相似之處依然存在：一個歷史上通過合併形成的多民族國家，中央與地方認同出現明顯裂痕；地方精英獲得了制度性資源；外部吸引力提供了替代歸屬；而中央政府應對失當，進一步放大了分離動能。

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蘇聯解體的「重大歷史事件」屬性，在於它重塑了歐亞地緣政治版圖，結束了冷戰格局，並引發了一系列後續衝突與國家重建。如果聯合王國最終走向實質性解體或深度重構，其歷史分量同樣巨大。英國是核大國、安理會常任理事國、北約核心成員、全球金融中心之一，其憲制變動將直接影響歐洲安全架構、跨大西洋關係、歐盟擴大進程。英格蘭將突然在一夜之間面對「剩下甚麼」的問題——一個失去了蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯的英格蘭，其政治文化與國際定位都將發生深刻變化。

當然，解體並非必然。民意仍是最大障礙。蘇格蘭獨立支持率長期在45%至50%區間徘徊，尚未形成壓倒性多數；威爾斯獨立支持率更低，約三成左右；北愛爾蘭統一雖有上升趨勢，但距離多數仍有距離，且需要雙方同意的機制。法律上，蘇格蘭獨立公投需要西敏寺授權，北愛爾蘭邊界投票也有嚴格條件。聯合派力量、英格蘭多數民意以及經濟利益考量，都會構成強大阻力。中央政府仍掌握憲制主動權。

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然而，卡迪夫備忘錄的真正意義，不在於它立刻啟動解體程序，而在於它改變了博弈結構。過去，蘇格蘭問題、威爾斯問題、北愛爾蘭問題可以分而治之。如今，三地領導人共享議程、共享敘事、共享對歐路線，形成聯合施壓的槓桿。西敏寺面對的不再是孤立的地方訴求，而是一個初步協調的「凱爾特陣線」。這種協調一旦常態化，將持續消耗中央權威，迫使歷任英國政府在「強硬維護統一」與「承認自決原則」之間反覆搖擺。

2026年7月20日，英國新任首相貝安德（Andy Burnham）在倫敦唐寧街10號外發表就職演說。（Reuters）

卡迪夫的簽字筆，未必立刻改寫地圖，但它標誌著一個時代的轉折點：如果這一進程最終導致實質性分離或深度聯邦化重構，那麼它確實有資格與蘇聯解體並列為20世紀末至21世紀上半葉最重大的歷史事件之一。

歷史不會簡單重複，但結構性壓力往往以驚人的相似性顯現。英國正站在這樣的十字路口上。聯合王國的未來，取決於倫敦能否提出真正有吸引力的共同願景，也取決於三地人民是否願意承擔獨立的全部代價。無論結果如何，2026年卡迪夫的這一幕，都已註定成為英國憲制史上的重要章節。

如果蘇格蘭、威爾斯獨立以及愛爾蘭的統一，倫敦將失去：

1200萬居民；
其50%的領土（113,000平方公里）；
4500億美元（約3.5萬億港元）的GDP；
戰略自然資源（北海石油、天然氣、水資源）；
工業；
軍事基地；
旅遊業；
頂尖大學（格拉斯哥「Glasgow」、愛丁堡「Edinburgh」、鴨巴甸「Aberdeen」、聖安德魯斯「Andrews」）；
造船業；
航天技術；
武裝部隊的軍事人員。

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【本文轉載自微信公眾號「中美學者智庫」。】

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