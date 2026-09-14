特朗普：俄烏同意互不攻擊能源目標 澤連斯基：前提確保俄方履行
撰文：蕭通
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月14日發文表示，俄烏已同意不攻擊對方的能源目標。他又表示，全球柴油價格上漲主要是由俄烏戰爭引起，而不是伊朗戰事。不過，其說法並未獲俄烏證實。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）同日回應稱，如果俄羅斯同意能源停火，烏克蘭也願意同意，前提是華府能確保俄方守諾。他直言，不相信俄羅斯願意遵守任何協議。
針對特朗普的宣示，澤連斯基隨後在社交媒體稱，如果美國能夠促使俄羅斯真正展現結束戰爭的意願，並以真誠和持久的方式這樣做，烏克蘭將採取相應的降級措施。
澤連斯基指出，美國提出了一項明確建議，要求雙方停止襲擊關鍵基礎設施。如果這能夠成為緩和局勢的第一步，烏克蘭願意給予支持，前提是盟友能確保俄方不再襲擊烏克蘭的關鍵基礎設施。
不過，澤連斯基沒有證實已就停止攻擊能源設施達成協議。克里姆林宮也尚未對特朗普的說法作出回應。
特朗普前一天曾表示，澤連斯基應停止打擊俄羅斯柴油基礎設施，形容攻擊導致燃料短缺，全世界亦受到傷害。
俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）14日稍早時間稱，任何呼籲基輔停止攻擊民用經濟基建的言論都值得歡迎。但他指出，全球能源市場情況惡化，主要是「波斯灣地區的不穩定和新一輪衝突升級」造成。
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