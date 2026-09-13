烏克蘭官員：基輔籌備10月恢復三方會談

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）幕僚長布達諾夫（Kyrylo Budanov）9月12日表示，基輔正為10月恢復旨在結束俄烏戰爭的三方會談作準備。



路透社報道，布達諾夫在基輔一個會議期間向記者表示，烏克蘭正為涉及俄羅斯及美國的新一輪會談作準備，「我們正在準備，10月。」此番言論是在美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）先後訪問莫斯科與基輔數日後發表。這是威特科夫自2月以來首次訪問莫斯科，亦是他首次到訪烏克蘭首都。

2026年3月13日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行聯合記者會。（Reuters）

最後一次三方會談於2月在日內瓦舉行。此前美國主導的外交努力因華盛頓專注對伊朗衝突而停滯。威特科夫訪問兩國首都後表示，歡迎恢復談判的新勢頭。

澤連斯基稱，兩名特使提出了一些「非常不錯、有價值的想法」，並建議新一輪三方會談可由土耳其、阿聯酋、瑞士或其他國家主辦。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，莫斯科不排除恢復和談，但現在說何時何地舉行還為時過早。

雙方在如何結束戰爭上仍存在重大分歧，關鍵問題是俄方聲稱擁有、但多年激戰仍未攻下的烏克蘭東部頓巴斯地區剩餘領土的命運。