前英揆約翰遜等歐洲政要列車　離烏途中疑遭俄無人機列攻擊目標

烏克蘭一列開往波蘭的客運火車9月13日遭俄羅斯無人機攻擊，此前不久，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）、瑞典前首相比爾特(Carl Bildt）等歐洲政要，剛坐上同一條線路的火車。烏克蘭方面稱，俄羅斯無人機的預定目標很可能是該列「外交專列」，但鑑於俄羅斯的威脅，列車提前離開了車站。



圖為2022年8月24日，英國時任首相約翰遜（Boris Johnson，左）到訪基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，右）握手。（Getty）

綜合英國天空新聞（Sky News）及路透社報道，約翰遜、比爾特、德國總理默茨（Friedrich Merz）的顧問紹特（Gunter Sautter）及一些歐洲外交官，在基輔出席安全會議後，搭乘同一列車返回歐洲。

於13日清晨約5時，該「外交專列」在距離波蘭邊境僅2公里停下，原因是後方的列車遭到無人機攻擊。據指出，由於列車接獲通報，及時疏散車上人員，事件未造成人員傷亡。

烏鐵路公司：「外交專列」提前出發

比爾特同日在社交平台轉載畫面，顯示其後方列車疏散乘客，讚揚鐵路的安全機制良好。據指出，兩列火車在確認威脅解除後，恢復行駛至波蘭。

烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）表示，俄羅斯無人機的預定目標很可能是「外交專列」，但因考慮到可能遭俄羅斯襲擊，列車調整時刻表，提前離開了車站。

瑞典前首相比爾特(Carl Bildt）在基輔登上通宵火車前發布圖片，稱列車將抵往波蘭東南部的Dorohusk。（X@carlbildt）

約翰遜事後在社交平台發文，譴責這次襲擊「毫無意義」，指責俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）的扭曲邏輯，令烏克蘭民眾每天遭受此種隨機且毫無意義的襲擊，即使是在民用鐵路上也是如此。

波蘭外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）批評，俄羅斯的威脅已經「存在於波蘭國內」，莫斯科正對歐洲國家發動「混合戰爭」，其手段不僅包括網絡攻擊、虛假信息和間諜活動，還包括試圖在立陶宛擊落客機，以及試圖在波蘭使火車出軌。