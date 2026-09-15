特朗普：AI毀滅人類說法是騙局　美須維持發展領先中國

Anthropic、xAI及OpenAI同呼籲放緩人工智能（AI）前沿發展，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於9月14日則稱，AI將接管世界、摧毀人類等所有負面說法都是「騙局」，目前出現一場針對AI及數據中心的病態陰謀論，唯一感到高興的是中國。他表示，AI和數據中心將成為歷史上最偉大的經濟發展引擎，比石油、黃金、鑽石甚至互聯網都更強大。在其總統任內，AI發展不會被「破壞勢力」所阻擋。



2026年9月13日，美國總統特朗普（Donald Trump）結束訪問愛爾蘭後，乘坐「空軍一號」返美途中向媒體發表講話。 （Reuters）

直言不滿Google擬於芬蘭建廠

特朗普於社交平台數度發文稱，反問縱觀商業歷史，何時會有行業領導人呼籲制定監管措施，一旦嚴格執行，反而會將自己推向滅亡及破產邊緣。他強調，有關人工智能會接管世界、毀滅人類等所有負面說法都是騙局。就像全球暖化會毀滅世界，以及其首個總統任期遭遇的「通俄門」及「通烏門」彈劾風波一樣，都是騙局。

他提到，中國國家主席習近平已表明，中國絕對不會採取任何措施阻礙AI發展。此外，針對Google近期表示，希望在芬蘭建設一座大型工廠，原因是該公司認為在美國獲得相關許可過於困難。特朗普直言不滿，希望Google改變想法。

特朗普揚言，AI和數據中心將成為史上最偉大的經濟發展引擎，比石油、黃金、鑽石甚至網路都更強大。在其總統任期內，相關發展不會被任何精心策劃的破壞勢力所阻擋。

2024年1月10日，美國內華達州拉斯維加斯，2024電子消費展上，圖為美國科技巨頭谷歌（Google）的標誌。（Reuters）

加強監管屬病態陰謀 稱只需要高智商總統

特朗普此前又稱，AI唯一需要的監管或者「護欄」，就是需要一位強大且高智商的總統，而美國恰恰擁有這樣的總統，而且綽綽有餘。他表示，特朗普政府已阻止AI業者做壞事，例如Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei），批評對方現在假裝成一個「完美的小天使」。

他指出，一場針對AI和數據中心的病態陰謀正在進行，唯一對此感到高興的只有中國。他強調，其政府已對AI企業擁有巨大的刑事和監管權力，那個國家在AI領域領先便是贏家。美國現正領先中國以及所有其他國家，並將繼續保持領先地位。