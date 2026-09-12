OpenAI代理7月失控前兩個月 曾攻擊軟體平台RubyGems
撰文：劉耀洋
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研究人員9月11日表示，OpenAI旗下的代理程式曾於5月於訓練期間，對軟體服務平台RubyGems發動網路攻擊，上傳數百個惡意軟件套裝（malicious packages），公司同日證實事件。公司的AI代理後來於7月入侵開源平台Hugging Face，引發外界關注。
路透社及英國《衛報》11日報道，一組研究人員當日日在網路上公布研究結果，稱AI代理曾於在5月11日向RubyGems上傳數百個惡意軟件套裝，並且認為有關軟件套裝是由OpenAI內部AI代理編寫。
OpenAI發言人其後發聲明證實事件，稱這些AI代理通常負責建立報表或填寫電子表格等任務，它們似乎是在訓練過程中使用了RubyGems來存取公開資料。
公司人發言人表示，他們正在與RubyGems聯繫以審查事件，亦將繼續調查此事。
今次已非OpenAI代理系統首次出現問題，在該事件發生兩個月後，OpenAI的AI代理在未經公司授權下，入侵AI平台公司Hugging Face。
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