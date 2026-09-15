美國醋女懷疑丈夫偷食　拎便桶教「糞」疑似第三者鄰居被捕

美國佛羅里達州日前發生一宗荒謬又噁心的案例！一名50歲婦人因懷疑隔壁女鄰居與自己丈夫有染，竟一氣之下提著裝滿自己排泄物的塑膠桶衝入對方家中，並將整桶排泄物朝對方臉部與身體狂倒。涉案婦人隨後遭警方逮捕，並被指控犯下入室竊盜與侵襲治安等重罪。



懷疑老公偷吃鄰居 「便便桶」竟成生化武器

一名50歲婦人提著裝滿自己排泄物的塑膠桶衝入鄰居家中狂倒，隨後被捕。（Facebook@Iredell County News And Weather）

據美媒報導，這宗令人作嘔的攻擊案發生於邁阿密「皇家鄉村移動房屋公園」（Royal Country Mobile Home Park）。50歲的里維拉（Ilsi Machado Rivera）因家中馬桶壞掉，平時皆以塑膠桶當作臨時廁所使用。

9月7日，里維拉因懷疑住隔壁的女鄰居暗中勾引自己老公、甘當小三，竟提著滿載排泄物的「便便桶」氣沖沖前往隔壁狂敲門。當不知情的女鄰居一開門，里維拉立刻大聲開嗆，隨後強行闖入拖車屋內，將桶內的排泄物直接往對方臉上與全身潑灑後逃離現場。

開庭法官直呼「太離奇」 婦人遭無保釋金羈押

事後里維拉遭警方逮捕，她在接受調查時坦承：

自己就是在桶裏大便，然後拿去扔向受害者。

並辯稱對方早前曾因排泄物臭味與她發生爭執，甚至持球棒敲打她的頭部。

這宗離奇事件在開庭時也讓法官大感震驚。法官格雷澤（Mindy Glazer）在提審時忍不住直言：「這真是一個令人啼笑皆非的案件，她只因為懷疑鄰居偷吃老公，就硬闖人家家裏扔了一整桶便便。」

事發地Royal Country Mobile Home Park相片。（Google Maps截圖）

目前里維拉已被關押於邁阿密-戴德郡監獄（Miami-Dade County Jail），法院已下令將其無保釋金羈押，她將面臨入室竊盜（Burglary）及嚴重毆打（Battery）等多項罪名指控。

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